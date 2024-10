Muere el 'abogado del diablo', Juan Velasquez

El penalista Juan Velasquez, apodado el "abogado del diablo" o el "abogado de los ex Presidentes", murió, de acuerdo con amigos e instituciones que han expresado su pésame.

Conocido como el abogado de los ex Presidentes, debido a que litigó en favor de los ex Mandatarios Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas, así como en favor del ex Cardenal Norberto Rivera, era conocido por haber logrado que durante sus años de actividad profesional sus clientes evitaran la prisión.

"La Comunidad de la Facultad de Derecho lamenta el sensible fallecimiento de su distinguido Profesor y Abogado Penalista Juan Velásquez, y se solidariza con la pena que embarga a sus familiares y amigos. Que en paz descanse", difundió la Facultad de Derecho de la UNAM.

El abogado Juan Velásquez fue defensor del ex Presidente Luis Echeverría en los procesos que se le abrieron en el Gobierno de Vicente Fox por las masacres del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971. También defendió al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, señalado por la devaluación de 1994.

Defender a los poderosos caídos en desgracia no es nada extraordinario para un penalista de verdad, decía el abogado Juan Velasquez, en entrevista con REFORMA, y aceptaba que se le considerara como uno de los "abogados del Diablo".

"No defiendes al Diablo: defiendes a personas acusadas, muchas veces inocentes. No son ni mejores ni peores que las demás.

"El Estado acusa y tú defiendes. El acusador produce pruebas de cargo y tú de descargo. Entonces, sopesándolas, un Juez decide. Si no hubiera defensores no habría juicios, habría linchamientos", dijo, en entrevista con REFORMA.

El periodista Jorge Ramos le preguntó para REFORMA el porqué de sus apodos, a lo que respondió: "Por algunos de mis defendidos a los que han calificado malamente de diabólicos".

¿Por qué defender a algunos de los hombres más odiados en la historia moderna de México?, le insistió el periodista.

"Porque tienen el derecho a una defensa... y porque me piden que yo sea su defensor. No, no pierdo casos.

"Estudio sus casos y me convenzo de su inocencia... A lo mejor he defendido a personas que han sido las más influyentes y las más ricas; sin embargo, ni todas sus influencias ni todo su dinero las habrían podido liberar de un procedimiento judicial", planteaba.

También era conocido por no haber perdido casos, durante su desempeño como abogado.

"Nunca en mis 52 años de ejercicio he perdido un juicio que implique el aprisionamiento de alguno de mis defendidos. Han llegado a estar presos en algún momento por nuestro sistema de enjuiciamiento, que primero apresa y luego averigua, pero al final de cuentas todos, absolutamente todos, han recuperado su libertad", dijo en 2022 a la revista Abogacía.

Algunos de sus casos

Estos son algunos de los expedientes que hicieron famoso a Juan Velasquez:

Luis Echeverría Álvarez, ex presidente de México, acusado de genocidio, homicidio y desaparición forzada por la Fiscalía Especializada sobre Movimientos Políticos y Sociales del Pasado

José López Portillo, ex presidente de México, fungía como su albacea desde su deceso.

Carlos Salinas de Gortari, ex Presidente de México, por su responsabilidad en la devaluación de 1994