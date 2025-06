Peligro de extorsiones: Códigos QR y secuestro virtual

¿Has visto hojas pegadas en postes de la Ciudad con códigos QR y frases como "Abel, me engañaste; dejo las fotos para que vean lo que haces"? Cuidado, puede ser el inicio de un secuestro virtual contigo y tu familia como víctimas.

Cristian Hernández, Comisario de la División de Inteligencia de la Policía de Guadalajara, advirtió que los ganchos para atraer la atención son variados.

"Los chavos, con el interés de buscar qué hay detrás de este código QR, hacen el escaneo y bueno, ahí es en donde vulneran sus datos.

"Como tal, escanear un código no es una situación de riesgo. El riesgo es cuando nos redirecciona a un link en donde nosotros aportamos datos".

Los códigos tienen la finalidad de obtener datos personales que después son usados para extorsionar.

"Las personas que se dedican a estos delitos extraen información de sus padres, de sus familiares, números de teléfono y con toda esta información ya ellos empiezan a realizar extorsiones telefónicas.

"Gracias a la coordinación que tenemos nosotros con la unidad de búsqueda de personas, en lo que va de la Administración se han logrado frustrar 26 secuestros virtuales en los cuales se tuvo conocimiento (...) de este tipo de actividades en algunos casos", agregó Hernández.

Las hojas con QR han sido detectadas cerca de universidades, principalmente de la UdeG.

"Hay que saber que debemos tener nuestros equipos celulares actualizados para poder generar una menor vulnerabilidad, no aceptar instalaciones de aplicaciones de malware, porque bueno, cuando usted escanea un código QR, hay aplicaciones que en automático te abren la liga, no te dan la opción de abrirla o no", expuso.

Las autoridades también han detectado que estos códigos se muestran en ofertas laborales que podrían estar ligadas con el reclutamiento forzado.

"Hay algo que se ha estado también detectando, que le pegan calcomanías encima del código QR con otro código QR. Habría que identificar que (un QR aparentemente confiable) no tenga una calcomanía por encima".

Al utilizar un enlace, indicó, se debe verificar que se trate de una página confiable.

El cruce de información con otras instituciones municipales ha llevado a saber que el problema se ha detectado en toda la zona metropolitana, añadió el mando.

Desde la pandemia, expuso Hernández, los delincuentes aprovecharon el creciente uso de tecnologías para sacar beneficio personal.

Además, reconoció que para las áreas de investigación es complicado dar con los responsables porque estos usan direcciones IP falsas o simuladas, lo que complica su rastreo.