Caen funcionarios por extorsión en Chiapas

La Fiscalía de Chiapas anunció la detención de 78 personas, entre ellas el director de la policía municipal de Villa Corzo y el secretario del municipio de Villaflores, y más de 65 policías, por presunta extorsión al autotransporte.

"En el municipio de Villaflores y de Villa Corzo recibimos denuncias de empresarios, de gasolineros, de ganaderos, pero también de gente dedicada al autotransporte, particularmente mototaxis, en donde señalaron toda una red de corrupción, una banda dedicada a extorsionarlos y derivado de ello se hicieron las investigaciones, se fueron incorporando los datos de prueba en cada una de las carpetas", informó el Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, al dar el reporte de los operativos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal realizados entre ayer y hoy.

Informó que en Villa Corzo, en la región región Frailesca, municipio gobernado por el PVEM, en varios cateos a propiedades de un servidor público municipal fueron detenidos 26 policías municipales.

El funcionario, quien había sido sentenciado en dos ocasiones, una vez por homicidio y otra por trasiego de drogas, estaba contratado con otro nombre.

En Villaflores, también en la Frailesca, alcaldía gobernada por Morena, fue detenido el secretario municipal René "N", quien, según transportistas, los citaba y los extorsionaba con depósitos que debían hacer llegar a María Antonieta "N", una líder de mototaxis, que también está detenida.

Ahí mismo fue detenido un ex policía de la Fiscalía General del Estado quien, según el Fiscal estatal, encabezaba una banda de extorsionadores que solicitaba cuotas que oscilaban entre los 150 a 200 pesos a la semana.

"Si no cumplían eran amenazados con privarlos de la libertad o de la vida", dijo.

Además fueron detenidos 39 elementos de la Policía Municipal de Villaflores acusados de pertenecer a una red de extorsionadores que inmiscuía a servidores públicos municipales.

"Queremos pedir el apoyo a los presidentes municipales que, si van a contratar algún mando policíaco o policía, sea a través de las convocatorias oficiales. Que sea a través de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de la Fiscalía General del Estado. Estamos para ayudar y para poder fortalecer las policías municipales, siempre y cuando se hagan bien las cosas, estos policías no contaban ninguno con certificación, ninguno con el tema de ser policía, eso es un delito", dijo el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

Avendaño y Llaven Abarca indicaron en rueda de prensa que también fueron aseguradas dos armas largas, un arma corta y dos vehículos, uno de ellos blindado, y que aún se investiga si los detenidos pertenecen a algún cártel o grupo criminal.

En los operativos participaron 500 elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, 200 elementos de la Fiscalía General del Estado, integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, con apoyo de 2 helicópteros y un avión no tripulado.

Las detenciones fueron realizadas a 45 días del cambio de gobierno en la entidad.

"Se están investigando por extorsión agravada a muchos de ellos, que podrían alcanzar hasta 30 años de prisión. Y en el caso de los policías municipales, por el ejercicio abusivo de funciones, que podrían alcanzar hasta 12 años de prisión", dijo el Fiscal estatal.

El Fiscal rechazó que por ahora existan retenes de la delincuencia en la Frailesca.

"Ya no es así, ya no tenemos filtros de la delincuencia organizada, ya no tenemos ningún bloqueo en ninguna carretera", dijo.

"Hoy esto ha cambiado, hoy nosotros estamos respondiendo a un reclamo social que es vivir en paz y que pedimos que cualquier persona que haya sido víctima de algún delito que por favor se acerquen a las oficinas de la Fiscalía General del Estado que vamos a recibir la denuncia y vamos a actuar en consecuencia", agregó.

El pasado 5 de enero, José Antonio Villatoro, Alcalde interino del Municipio de Frontera Comalapa, una zona donde han desfilado entre aplausos de la población grupos de camionetas del Cártel de Sinaloa, fue detenido por autoridades estatales por los presuntos delitos de corrupción, desaparición forzada de personas, extorsión agravada, homicidio y vínculos con el crimen organizado en la región fronteriza con Guatemala.

Villatoro, del PVEM, sustituía desde septiembre de 2024 a Aníbal Roblero Castillo, quien a unas semanas de rendir protesta como alcalde fue secuestrado por un grupo de encapuchados en Tuxtla Gutiérrez, sin que hasta el momento se conozca su paradero.