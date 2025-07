Policías en Veracruz extorsionan a transportistas con cuotas

Policías en Veracruz obligan a transportistas a pagar una cuota de hasta 30 mil pesos para seguir su camino, de lo contrario son golpeados a patadas, puñetazos y cachazos.

El pasado 7 de julio, un grupo de ministeriales estatales -al parecer ligados a la Mafia Veracruzana- montó un retén en el kilómetro 17 en la carretera que va de Puebla a Cosamaloapan, a la altura de La Tinaja, para exigir el pago de cuotas, en un modus operandi similar al crimen organizado.

La Mafia Veracruzana es responsable del secuestro y la muerte de Irma Hernández, de 62 años, una taxista que se negó al cobro de piso y fue usada como escarmiento para otras personas que se resistan a las extorsiones.

En el caso de los policías, en videos obtenidos por REFORMA se observa a varias unidades de carga y de pasajeros detenidos, mientras los choferes son llevados a un inmueble abandonado para negociar la cuota o ahí mismo son apaleados.

Policías estatales y municipales al servicio del crimen también han sido señalados por operar redes de extorsión sistemática en distintas regiones de Veracruz, aprovechando retenes y patrullajes como fachada para amenazar y despojar de dinero a ciudadanos, transportistas y pequeños comerciantes, de acuerdo con testimonios recabados.

En regiones de Coatzacoalcos, Xalapa, Minatitlán, Córdoba, Orizaba y la zona norte del estado, los uniformados han sido acusados de realizar detenciones arbitrarias, sembrar drogas o armas, y exigir cuotas bajo amenaza de judicialización, de acuerdo con testimonios y fuentes de seguridad federal.

"Te dicen que tienes que pagar 30 mil (pesos) para dejarte ir, si no, te van a romper tu madre, ahí mismo en la casa esa abandonada te ponen una madriza en caso de que no pagues, amenazan con sembrarte drogas o armas, no hay forma de que te libres", dijo a REFORMA un transportista que fue golpeado en el retén de La Tinaja.

Dice Nahle que diceforense: fue infarto

La Gobernadora Rocío Nahle pasó el mensaje: dijo ayer que le dijeron los agentes forenses que la taxista Irma Hernández, secuestrada por criminales, murió de un infarto.

Con esto descartó que la maestra jubilada de 62 años haya sido ejecutada por el comando que la secuestró y que la obligó, hincada y con armas largas apuntándole, a pedir en un video que debe pagársele la cuota de extorsión al narco.

Pero Nahle no se refirió a eso y, sin presentar documento alguno que acreditara la causa de la muerte, sólo expresó: "Ya nos están indicando los forenses, que parece ser que a raíz de su violencia, le dio un infarto. Todo esto se los estoy comentando tal cual el reporte que nos hacen llegar", dijo a XEU la radio de la Universidad Veracruzana.

La Fiscalía estatal informó sobre la detención de dos hombres y una mujer presuntamente implicados en el secuestro de Hernández.