Expulsa EU a México a cubanos y nicaragüenses

Las expulsiones comenzaron el 27 de abril y finalizarán el 22 de mayo, dijo el funcionario a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se ha hecho público. Se llevan a cabo bajo la autoridad del Título 42, que recibió su nombre de una ley de salud pública y se utilizó para expulsar a los migrantes con el fin de prevenir la propagación de COVID-19. El Título 42 expirará el 23 de mayo.

Estados Unidos y México acordaron el 26 de abril expulsiones muy limitadas de cubanos y nicaragüenses, según un alto funcionario mexicano que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente. Fue impulsado por un mayor número de inmigrantes de esos dos países que llegan a la frontera de Estados Unidos.