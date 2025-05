Detalles del Asesinato de Valeria Márquez en Zapopan

GUADALAJARA, Jalisco .- Valeria Márquez, la tiktokera que fue asesinada el martes en una estética de Zapopan mientras hacía una transmisión en vivo, hizo responsable a una expareja sentimental de lo que le fuera pasar a ella o a su familia.

En historias de su cuenta de Instagram, que ya no aparecen, pero que fueron filtradas después del asesinato, la joven publicó textos relacionados con una supuesta amenaza, además de que reveló un conflicto que tuvo en un antro del fraccionamiento Puerta de Hierro por problemas con esa misma persona.

Sostuvo que fue corrida del establecimiento ubicado en la Avenida Real de Acueducto por órdenes de su expareja.

"Porque no le gustó al muñeco que yo llegara a divertirme y me dijeron (en el lugar) ´por favor, salte porque no sabes cómo se pone él, no me quiero meter en problemas con él", escribió en una de las historias, donde publicó una foto que aparentemente tomó del ingreso del antro el día de los hechos.

Según la influencer, también fue agredida por los guardias de seguridad.

"Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ´ex´. Y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona (hasta si me tengo que salir de la ciudad", puso en otra publicación, sin mencionar al señalado.

Asimismo, la tiktokera ya había sido buscada durante el día por un sujeto que supuestamente quería verla para entregarle un regalo en persona, lo que a ella le preocupó.

"Oigan, ¿qué creen que me pasó?", contó la víctima en una trasmisión en vivo que hizo previamente desde el lugar del crimen.

"Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Érika y me dice: oye, bebé, que te traen algo y que no sé qué, pero, pues que te lo quieren entregar a ti".

A la joven de 23 años le pareció extraño, pero le respondió que llegaría en una hora, aproximadamente.

En la misma grabación -durante la cual interactúa con una mujer, aparentemente Érika-, la víctima añadió que le parecía raro que alguien le quisiera regalar algo.

"Güey, me quedé preocupada", siguió diciendo a sus seguidores, "que porque dice (Érika) que (al hombre) no se le veía la cara, y que dijo :en una hora regreso".

"Me iban a levantar o qué (...), güey, a lo mejor me iban a matar".