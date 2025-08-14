Reducción de pobreza es muestra de que la 4T funciona.- CSP

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la reducción de la pobreza en el País es muestra de que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona.

Al abrir la mañanera, la Mandataria federal afirmó que la consigna "por el bien de todos primero los pobres" es una realidad en México.

"Y después vamos a hablar de esta gran noticia que salió del Inegi el día de ayer de la reducción histórica de la pobreza", comentó Sheinbaum.

"Vamos a presentar algunas gráficas porque es algo extraordinario, histórico, la reducción en el sexenio del Presidente López Obrador, pero particularmente de 2022 a 2024, en tan sólo dos años, es una muestra de que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona y está dedicado a quien menos tiene".

"Que por el bien de todos primero los pobres, es no solamente una consigna sino una realidad en México", agregó.

Ayer, el Inegi dio a conocer que el porcentaje de mexicanos en situación de pobreza y pobreza extrema se redujo en los últimos seis años.

La cantidad de mexicanos en situación de pobreza disminuyó de 41.9 por ciento en 2018 a 29.6 por ciento en 2024.

En el caso de la pobreza extrema, la baja fue de 7 a 5.3 por ciento, de acuerdo con el Resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional 2024.

El estudio indica que, de no ser por las transferencias de los programas sociales del Gobierno, en 2024 el porcentaje de población en pobreza hubiera llegado al 32.8; es decir, 3.2 puntos porcentuales más que el 29.6 por ciento reportado.