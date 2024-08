Exigen investigar versión de 'El Mayo' Zambada

El Gobierno mexicano debe investigar a fondo la denuncia del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, de que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos cuando iba a una reunión con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo", consideraron legisladores Damián Zepeda y Román Cifuentes, del PAN, y Rubén Moreira, del PRI.

"Si resulta ser cierto, se harían realidad todos estos comentarios de cómo el crimen organizado convive a lo largo y ancho de todo el País con los gobiernos de distintos niveles. Me parece delicadísimo, de seguridad nacional y creo tendría que haber una investigación muy profunda, no sólo una declaración de que 'yo no estaba ese día'", dijo Zepeda, el senador del PAN e integrante de la Comisión de Justicia.

"El Mayo" aseguró en una carta publicada hoy que el 25 de julio, cuando apareció detenido en un aeropuerto de Estados Unidos, había sido convocado a una reunión con el gobernador de Morena, quien quería que mediara en la disputa por la rectoría de la Universidad estatal entre él y el diputado federal electo Melesio Cuén Ojeda, asesinado ese mismo día.

Zepeda dijo que no se debe olvidar que se trata de la carta de un delincuente, aunque reclamó que durante todo esto el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado estar enterado de los hechos durante la detención tanto de Rocha Moya como de Guzmán López en Estados Unidos, y que además su gobierno ha sido omiso ante los grupos criminales.

"La verdad es que nadie tiene dudas de que los gobiernos están relacionados con el crimen organizado, y hoy escuchas a, quizá, el mayor líder del crimen organizado de este país afirmar que de esto se trataba. Me parece a mí delicadísimo. Es que más allá de quién esté gobernando ahí, el nombre no importa", agregó.

Cifuentes, secretario de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados por el PAN, lamentó que el Gobierno mexicano haya sido exhibido por no tener ninguna información de lo que pasó con la detención de los dos capos. Ni siquiera cuando López Obrador, que antes aseguraba que nada se movía en el País sin que el primer mandatario estuviera enterado, haya insistido en que Estados Unidos le informe.

"Nunca había sido tan desconcertante ver a un gobierno de la república totalmente fuera de la jugada. Causa más sospecha, todavía, ver a un Presidente de la república más preocupado por decir que él no tuvo absolutamente nada que ver, como queriendo congraciarse con un grupo de actores, ya sabemos a cuáles actores nos referimos", aseguró.

"El Gobierno debe dar una explicación clara, contundente, debe salir al paso y no evadirse. El presidente, como quiera, ya va de salida, pero este tema va a poner en un entredicho a la presidenta electa", dijo.

Los dos panistas resaltaron el tono familiar con que "El Mayo", uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, se refirió a la reunión con el Gobernador.

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, consideró necesaria una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, como pidió hoy el gobernador de Sinaloa, aunque calificó como muy fantasiosa la versión del narcotraficante de 76 años.

"Yo no veo por qué un gobernador tiene que ir a una reunión así para hablar de un problema político con un elector. Yo fui gobernador y no creo que uno tenga que hacer ese tipo de encuentros, ¿no? Se me hace una fantasía, te lo digo con todo respeto", dijo el priista.

Los delincuentes siempre dan versiones de este tipo en su intento por evadir la justicia, agregó. El ex gobernador de Tamaulipas reconoció que es muy necesaria una investigación que aclare el caso.

Moreira, sin embargo, coincidió con los panistas acerca de lo inaudito de que el gobierno mexicano no sepa hasta ahora qué fue lo que pasó. "Es muy lamentable que no tenga información.

Es muy lamentable que sucedan cosas en este país donde el gobierno mexicano, pues parece ser que fue hecho a un lado, ¿no? Y que además los servicios de inteligencia del país no estaban al tanto de lo que sucede. Eso sí es muy cuestionable, y se tendrá que indagar", apuntó.