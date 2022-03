Exigen restituir auditorías a Cámara de Diputados

El Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que la Cámara de Diputados debe predicar con el ejemplo y ser más transparente en cómo se ejercen los recursos.

"Habrá que hacer un análisis sobre el comportamiento del gasto en la Cámara de Diputados, si bien es cierto que el recinto requiere de muchas mejoras, siempre se debe buscar la eficiencia; sería bueno incluir en el Programa Anual de auditorías una de desempeño, con la finalidad de predicar con el ejemplo, no podemos ser responsables de asignar el presupuesto y demandar rendición de cuentas cuando nosotros mismos no lo hacemos", señaló Romero Hicks.

Agregó que el Programa Anual de Auditorías no es inamovible y el auditor David Colmenares debe velar siempre por cuentas claras.

"Los recursos que se nos otorgan a los legisladores y a los directivos de la Cámara de Diputados no pueden ser un cheque en blanco, estamos obligados a rendir cuentas y a transparentar el uso de recursos, afortunadamente hay muchas formas de eliminar la opacidad, pero sería mejor un ejercicio de auditoría por parte de la ASF y, en su caso, deberían explicar el criterio para no realizar ninguna.

"Tener auditorías internas nos permite predicar con el ejemplo. Estamos en una nueva legislatura, se debió hacer un corte de caja para tener un balance de esta nueva legislatura", manifestó el diputado del PAN.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Pablo Angulo, indicó que pedirá a la ASF que se apliquen de nuevo las auditorías a la Cámara baja.

"Se tiene que auditar al Poder Legislativo, como se hace al Senado y a la Cámara de Diputados, igual que al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Lo tiene que hacer la ASF, porque la Cámara de Diputados utiliza recursos federales.

"Tiene que haber congruencia y la Cámara de Diputados tiene que ser el ejemplo en la aplicación de auditorías", señaló el diputado del PRI.

Agregó que la Cámara es el órgano que tiene la facultad de auditar los recursos federales a través de la ASF, pero eso no quiere decir que el órgano de control esté supeditado al Poder Legislativo.

La diputada María Elena Pérez-Jaén, diputada por el PAN e integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF, indicó que presentará un exhorto para pedir a la Auditoría Superior de la Federación que integre a la Cámara de Diputados en el Programa Anual de Auditorías 2020-2021.

Además, señaló que pedirá la explicación institucional de por qué no se incluyó la Cámara en las auditorías de 2020.

"Es muy grave lo que está pasando, que se deje de auditar la Cámara, la casa de las leyes tiene que ser ejemplo de transparencia.

"Vamos a pedir no solo que se incluyan la Cámara, y también el Senado, en el programa de auditorías, sino que también que nos expliquen por qué ya no se aplicaron las revisiones", mencionó la diputada, ex comisionada del IFAI.

Explicó que por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia solicitará el documento mediante el cual se decide y se argumenta, que ya no es necesario hacer auditorías a la Cámara de Diputados.

"Debe haber una razón fundada de por qué se dejaron de hacer las auditorías y vamos a pedir el documento donde eso se decidió en la ASF", puntualizó.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que se debe rectificar y volver a hacer auditorías a la Cámara de Diputados.

"Retomaría lo que apuntó mi compañera Martha Tagle: el presupuesto del que goza Morena en la Cámara es equivalente al del INE, con la diferencia que no hay fiscalización ni tienen una función social.

"Es absolutamente inexplicable e injustificable, que se haya dejado de auditar a la Cámara de Diputados", manifestó el coordinador de MC.

Expresó que es increíble que Morena presuma que hay austeridad, cuando se han gastado más de 23 mil millones de pesos sin rendir cuentas en los cuatro años que llevan como mayoría legislativa en la Cámara de Diputados.

"Son especialistas en desviar recursos públicos, es el sello de Mario Delgado, sin duda alguna, al que le ha dado continuidad Mier. Hacen política con la chequera y en la discrecionalidad", advirtió el coordinador parlamentario.