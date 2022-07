Estudiantes exigen no hacer servicio médico en la Tarahumara

"Es más peligroso ser estudiante que narcotraficante", se leía en una de las pancartas que llevaban. "Quiero ver a mis compañeros titulados, no enterrados", escribieron en otra.

La multitud bloqueó la Calle Aldama y Venustiano Carranza, donde pasaron lista por profesionistas de Salud que han sido asesinados en los últimos dos años en el País, entre ellos la anestesióloga Massiel Mexía, en el Hospital Rural No.18 del Programa IMSS-Bienestar en San Juanito, Municipio de Bocoyna, Chihuahua, y el del pasante de Medicina Eric Andrade en Durango, ocurridos el 11 y el 15 de julio, respectivamente.

"El IMSS no me cuida, sólo me reemplaza", "El Estado no me cuida, sólo me reemplaza", "El País no me cuida, sólo me reemplaza", se escuchaba al unísono sobre la vía pública por parte de los universitarios, quienes vestían sus batas blancas.