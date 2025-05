Exigen castigo por desalojo en plantón

Tras el desalojo violento del plantón de la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Los Ríos, en Balancán, estudiantes de Villahermosa protestaron en demanda de un freno a la militarización del país y castigo para los funcionarios que estuvieron involucrados en el operativo.

Frente a Palacio de Gobierno, decenas de estudiantes se congregaron para dar lectura a un pliego petitorio, con el que también exigieron erradicar las cuotas universitarias.

"Castigar a los culpables, desde servidores públicos hasta policías y miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron implicados, como ayer se vio", leyó Ricardo, estudiante de Sociología y Filosofía de la UNAM, junto con líderes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Rodeado de sus compañeros y letreros con leyendas como "May Opresor", "El 7 de mayo no se olvida" y "Golpear alumnos es muestra de un gobierno inútil", el vocero señaló que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había prometido no militarizar al país.

"López Obrador prometió que no iba a militarizar el país y fue lo primero que hizo. Estamos peor, en cuanto a la militarización y el crimen organizado, que con Calderón y con Peña Nieto", lanzó.

La tercera petición en el documento fue la de ampliar el presupuesto para las instituciones educativas y eliminar las cuotas universitarias en las instituciones públicas.

"No es posible que en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) se cobren 4 mil 800, casi 5 mil pesos, para la inscripción de estudiantes siendo una escuela pública", sostuvo.

Hacia el final de su intervención, Ricardo pidió a los estudiantes tabasqueños organizarse para hacer frente a la represión.

"Ya estos atropellos no se pueden dar. En la UNAM ya hay muchos ejemplos: el 68, el 71, el 99 y no podemos seguir con estas barbaries; si es necesario que el gobernador Javier May renuncie, que así sea", sostuvo.

Luis Castillejos, estudiante de la UJAT, pidió al morenista respetar el derecho a la manifestación y a la libre asociación. "Lo que se vivió ayer no puede volver a pasar, porque de eso a Tlatelolco solo hay un paso", advirtió.

Además, un alumno del Tecnológico de Villahermosa urgió a las autoridades una solución por el conflicto de ayer.