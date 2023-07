Simulación, procesos de Morena y oposición: exconsejeros de INE

CIUDAD DE MÉXICO

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirmaron que ello generará incertidumbre jurídica y desacreditará a las autoridades electorales; además de que provocará una "guerra de litigios" antes de que se den los registros como precandidatos.

Señalaron que tanto los partidos del oficialismo, como los de la oposición, han faltado al respeto a la legalidad, e intentan desplazar al órgano fiscalizador, que es el INE, al autofiscalizar los gastos en dichos procesos que están fuera de la ley.

Sin embargo, también consideraron que al haber constituido un Frente, dicha figura prevista en la Constitución, les permite realizar actos, incluso, fuera del proceso electoral.

El doctor Benito Nacif, exconsejero del INE, comentó que los procesos de selección del candidato presidencial de Morena y de la oposición representan una simulación para adelantarse al periodo electoral establecido en la Constitución.

"Lo que estamos viendo es una simulación. Hay un periodo establecido en la Constitución, en la ley, para ese propósito, y antes de ese periodo hay una prohibición, entonces, la simulación va a generar muchísima incertidumbre jurídica y un descrédito a las autoridades electorales", afirmó.





Añadió que es posible que antes de que inicie formalmente el proceso electoral, haya denuncias en contra de los precandidatos, por violaciones a la ley. "Lo que sé es que se están armando unos expedientes enormes, y vamos a tener una guerra de litigios antes de que se den los registros como precandidatos como no hemos visto nunca", afirmó.

Por su parte, el exconsejero del INE, Ciro Murayama, advirtió que el frente de oposición, al igual que Morena, entrará en una especie de precampaña en la informalidad y la opacidad.

"Lo que nos están diciendo los principales actores políticos, es que las reglas de disputa por el poder, que ellos pactaron, las van a ignorar con tal de lograr sus objetivos. Y en democracia eso no se vale", sostuvo.

Señaló que en Morena y la alianza Va por México "están formalizando decisiones para ignorar los tiempos de la ley. Es decir, hay un problema de falta de respeto a la legalidad, y también esto tiene consecuencias sobre la transparencia de los procesos que están haciendo", expuso.

Recordó que el periodo de precampaña está regulada, lo cual no existe en estos procesos. "No puede ser que ellos digan 'vamos a ser austeros, entre nosotros nos controlamos'. El órgano fiscalizador es el INE y no lo pueden desplazar", apuntó.

El exconsejero del INE, Arturo Sánchez dijo que la decisión de la coalición Va Por México, de formar un Frente, le confiere cierta ventaja sobre el método aplicado por Morena y sus aliados.

"Tomaron la decisión de formar un frente, y un frente sí está previsto en la Constitución, y sí está previsto con una serie de normas que les permiten hacer actos, incluso, fuera del proceso electoral. La cuestión es que cuiden mucho la forma como lo harán, y de esa manera no incurrir en actos anticipados de campaña", expuso.

Aseveró que hay más diferencias que similitudes entre los procesos que llevarán a cabo los partidos oficialistas y los de oposición para elegir a su candidato presidencial; "lo que es muy novedoso en el procedimiento que está siguiendo la oposición, es incorporar a la sociedad civil dentro del procedimiento de toma de decisiones", señaló.

"Para mí, lo mejor hubiera sido que todos los partidos se ciñeran a lo que dice la ley, e iniciarán sus procesos de precampaña en la tercera semana de noviembre, como dice la ley; sin embargo, llevamos más de dos años hablando de las corcholatas", lamentó.