Libra dos procesos ex colaboradora de Murillo Karam

CIUDAD DE MÉXICO.-Déborah Schlam Epelstein, quien fuera directora de Programación y Presupuesto de la PGR en la gestión de Jesús Murillo Karam, libró los dos procesos penales en los que fue imputada de supuestos desvíos de la Partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, que en conjunto suman 111 millones de pesos.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó la no vinculación a proceso en las dos causas penales abiertas contra la ex funcionaria, al estimar que la Fiscalía General de la República no acreditó un total de 8 ilícitos imputados.

En cada uno de sus procesos, la FGR le imputó a Schlam los delitos de asociación delictuosa, uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y fraude equiparado.

En el primero, le atribuyó haber realizado contrataciones supuestamente indebidas de soluciones tecnológicas, por 99 millones 999 mil 927 pesos, con recursos de la Partida 33701 "Gastos de Seguridad Pública y Nacional", aunque en realidad sólo se dispusieron 69 millones 759 mil 436 pesos.

Los contratos fueron adjudicados a las empresas Asesoría Empresarial en Comunicaciones, Nuga Sys, Concretech, Esiglo Ti S.A. de C.V. y Grupo de Tecnología Cibernética, aunque en este expediente también se cuestionan pagos a Constructora L.A.A. y Distribuidora Comercial Zogbi.

Los servicios adquiridos fueron licencias de software y antivirus, herramientas de cifrado de información, borradores digitales e infraestructura de cómputo, así como el proyecto arquitectónico del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la FGR en Querétaro y reactivos para elaborar perfiles de ADN.

El segundo proceso echado abajo es por un monto de 11 millones 647 mil 91 pesos de la misma partida, los cuales se pagaron en contratos al despacho Vázquez Nava y Consultores S.C., por servicios de consultoría; la compra de equipos de inteligencia para el personal de la Ayudantía de Murillo Karam, así como para apoyos y protección a víctimas del albergue La Gran Familia, de Zamora, Michoacán.

Estas fueron las únicas imputaciones que judicializó la FGR contra la ex funcionaria y hoy ambas han sido desestimadas por falta de evidencias.

Los magistrados del colegiado confirmaron las no vinculaciones a proceso que dictó la juez Beatriz Moguel Ancheyta, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, porque estimó que la Fiscalía no le presentó ningún argumento técnico jurídico para revocar los fallos de primera instancia.

"Ante tal situación, se exige a la parte recurrente una carga argumentativa mínima, a fin de que este tribunal de alzada esté en posibilidad de analizar la resolución impugnada", dice una de las sentencias del colegiado.