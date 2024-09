Pide AMLO a Morena evitar vicios y perversiones

Tras insistir que en unos días se retirará de la vida pública, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los morenistas fortalecer el partido que fundó, y no permitir que lo invadan vicios y perversiones.

"Mi tarea está por concluir en unos días, pero este gran partido tiene mucho camino por delante. Antepongan siempre el interés de México y las necesidades de la gente a los afanes y las rencillas personales. Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido. Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. Y si me permiten repetir, fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido.

"No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo. Y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar", afirmó.

El Mandatario federal pidió al presidente del Consejo Nacional de Morena y Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, leer a los 3 mil congresistas y 500 invitados especiales su mensaje.

Recordó que trabajaron mucho por este movimiento que ha llegado más lejos de lo que imaginaron.

"Construimos esta hazaña tocando puertas, cabezas y corazones, informando y organizando, trabajando incansablemente en todo el territorio nacional. No nos desanimaron el sol inclemente, ni los aguaceros, ni la indiferencia de muchos, ni las feroces campañas de difamación lanzadas en nuestra contra por la mayoría de los medios, ni las trampas y las artimañas con las que la mafia que se había apoderado de México saboteaba nuestros eventos o lanzaba provocaciones.

"Empezamos a luchar casi sin recursos, provistos sólo de voluntad, esperanza, convicción y amor a nuestra patria, y en unos pocos años logramos alcanzar la presidencia para iniciar una transformación que ya está en la historia. Hoy Morena es, por mucho, la principal fuerza política del país", dijo.

Sin embargo, ahora, les recordó, deben mantenerse firmes y respaldar a Claudia Sheinbaum.

Ella, insistió como lo hace en diversos escenarios, ganó por su perfil 36 millones de votos, más que él.

"Retomará nuestra labor transformadora y tengo la certeza de que lo hará con gran capacidad, con absoluta dedicación y con honestidad. Cuánta satisfacción siento con ese relevo. Les pido que la acompañen en la difícil tarea de gobernar con la misma lealtad, con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo", indicó.

Con voz entrecortada cuando llegó a la despedida, Durazo intentaba seguir con la lectura de la carta.

"Amigas y amigos de Morena, me retiro de la política, de la vida pública y de la militancia partidaria con un enorme agradecimiento al pueblo y en particular a ustedes mis compañeras y compañeros que con tanta convicción me sostuvieron y me ayudaron como dirigente y como gobernante", afirmó el tabasqueño.

Durazo pidió darle un abrazo de pie a quien calificó "como un gran gigante.

"!Es un honor estar con Obrador!", arengaban los morenistas.