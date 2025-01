Se reúnen Onexpo y autoridades por alza en gasolinas

Por: El Universal

Enero 04, 2025 - 10:32 p.m.

Representantes de la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) y autoridades federales como la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco se reunieron este viernes para atender el tema de los precios de los combustibles automotrices.

De acuerdo con fuentes de la Onexpo, las reuniones que se tendrán posteriormente serán para definir qué hacer sobre los aumentos de los precios internacionales de los combustibles y cómo actuar para afectar lo menos posible a los consumidores y la economía nacional.

"No vemos un gasolinazo este año, justo estamos en la mesa con diálogo para evitar que haya oscilaciones mayores a más de 20% que puedan afectar a la economía y los consumidores.

"Las reuniones se están dando con conocimiento y reconociendo los factores reales que afectan los precios como el transporte, las condiciones del sector refinador, la estructura tributaria, entre otros. No es la estación de servicios la que determina el precio final, solamente", expusieron a EL UNIVERSAL.

"No es un gasolinazo", consideran

De acuerdo con la agencia Petrointelligence, los precios, del 31 de diciembre al 1 de enero de 2025 se modificaron entre 2 y 3 centavos.

"No es un gasolinazo. Eso sería si los precios aumentan un peso, uno cincuenta, pero no es el caso. Si hay que ver cómo se observan los precios en adelante por el incremento de los precios internacionales y cómo el gobierno maneja el incentivo, el IEPS a los combustibles y finalmente cómo las estaciones lo trasladan, pero no es un gasolinazo como los que veíamos antes", anotó Alejandro Montúfar, director general de Petrointelligence.

Exhibirán a gasolineros que "se vuelan la barda" con precios

La Onexpo fue consultada sobre el sello o manta que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina de este viernes para prevenir a los consumidores sobre supuestos abusos de gasolineros en precios, pero señalaron que no haría comentarios y que se centrarían en los asuntos técnicos y de fondo de la problemática.

Hoy la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhibió la evolución del precio de la gasolina regular, desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón hasta el 2 de enero de 2025, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y señaló que los gasolineros que "se vuelan la barda" serán exhibidos con la colocación de un sello.

Iván Escalante, titular de la Profeco, aseguró que actualmente el precio de la gasolina se encuentra entre los 23.50 y los 24 pesos por litro, y acusó a "los panistas" de los "incrementos desmedidos" de los precios de los combustibles. Con información de Otilia Carbajal y Eduardo Dina.