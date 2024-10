Tendrán gamers reunión en Guadalajara

Entusiastas y amantes de los videojuegos podrán reunirse por primera ocasión en Guadalajara, en Gamergy.

La primera edición de este evento llegará a Guadalajara los días 26 y 27 de octubre del 2024, en donde el Estadio AKRON espera albergar a 2 mil entusiastas por los videojuegos.

Durante la presentación del evento, Santiago Montes, gerente de planeación estratégica comercial e innovación del Club Deportivo Guadalajara, externó que desde el equipo deportivo de Chivas buscan innovar por lo que ven con entusiasmo esta colaboración para traer por primera vez a Jalisco el evento Gamergy.

"Estamos felices por esta posibilidad, la realidad es que nosotros con este proyecto siempre estamos buscando cómo conectar con nuevas audiencias para Chivas Esports, que es la división de de gaming Esports de Chivas, es es un vehículo para acercarnos a nuevas audiencias y hacía mucho sentido hacer este match" explicó.

Ana Cristina Jaime Islas, gerente de ventas espectáculos del Club Deportivo Guadalajara , agregó que con este evento no solo invitan a la comunidad gamer a un espacio de convivencia, sino que buscan atraer a industrias creativas y posicionar a Jalisco en estos nuevos mercados.

"Nosotros creemos que con Gamergy nos estamos acercando a nuevas audiencias y estamos acercando el gaming y los Esports a Guadalajara" Explicó la gerente de ventas.

"Estamos tratando de atraer a nuevas industrias creativas a que vengan a hacer eventos al estadio, queremos seguir posicionando al estadio para eventos internacionales", comentó Ana Cristina.

Juan Diego García, CEO para América de GGTech entertainment, quien también estuvo presente en el anuncio del evento, explicó la importancia de estos lugares, de encuentro, donde no solo gamers van a convivir y encontrarse cara a cara con sus rivales, sino atiende a un mercado familiar, donde el papá, la mamá y la familia pueda ir y conectar con sus hijos a través de eventos internacionales"

"Gamergy es el lugar en donde contiene a toda la industria y que ese talento pueda mostrarse, pero también pueda venir el que quiere jugar, pero también puede venir el que no entiende nada, pero dice, ¿por qué mis amigos van y yo no? o ¿por qué los padres van y yo no? Y que puedan venir y verlo porque es un poco también hacia dónde estamos yendo" explicó Juan Diego.

Este evento tendrá lugar en el Estadio AKRON y tendrá un costo de 200 pesos por ambos días.

Gamergy es el evento de videojuegos más grande a nivel global, con más de 16 años en el mercado, presente en Estados Unidos, México, España y Argentina.

Será también un espacio de vinculación.

Santiago Montes explicó que esta es una gran oportunidad para buscar y reclutar talento al menos para el lado de Chivas.

Si bien el evento Gamergy no busca reclutar talento, es el espacio indicado para seguir impulsando a que jugadores busquen ser profesionales.

"Por lo menos desde el lado de Chivas obviamente entiendo que hay más equipos que vendrán, más equipos de Esports que son endémicos de la industria del gaming que son parte del industrial gaming que además tenemos alianzas con ellos, vendrán y estarán ahí viendo que hay" comentó Montes.

"Siempre estamos buscando talento, la realidad es esa y sé que es aspiracional quién no quisiera vivir de jugar videojuegos ¿no? Entonces sí la respuesta es sí" concluyó.

Con plan a 5 años

Juan Diego expuso que tienen un plan para este evento en Guadalajara a 5 años y esperan año con año y creciendo y seguir haciendo crecer a esta industria en el estado.

"Gamergy cuando llega un a una sede, ciudad o país tiene un plan de 5 años para desarrollar, ayudar y posicionar también a toda la escena local, cuando llegamos y nos vamos a cada una de las sedes Madrid lleva 17 años Argentina lleva tres años Ciudad de México lleva 3 años" explicó Juan Diego.

"Lo que sí es asegurar que cuando elegimos Guadalajara lo elegimos por un plazo muy largo principalmente trabajaremos los primeros cinco años" concluyó.