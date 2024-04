¿Quién ganó el Segundo Debate Presidencial?

Ciudad de México.- Los tres candidatos a las presidencia de México se han encontrado este domingo para su segundo debate de cara a la elecciones del próximo 2 de junio. Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez han discutido durante dos horas temas como desarrollo económico, pobreza, desigualdad y cambio climático. Los tres candidatos han lanzado dardos a sus oponentes y han contestado las preguntas que los votantes han enviado en vídeo. Pero, ¿quién ha ganado el debate? Los analistas de El País Viri Ríos, Salvador Camarena, Gabriela Warkentin, Yásnaya E. Aguilar, Vanessa Romero Rocha, Javier Risco, Javier Garza Ramos y Antonio Ortuño dan su opinión.





Gabriela Warkentin: ´Gálvez lo hizo mejor, pero es una ganadora tímida´

Gálvez lo hizo mejor, es la ganadora, pero una ganadora tímida. Se le notó mucho más suelta, combativa y con algunas frases mucho más dirigidas a temas específicos: medio ambiente, laborales, etc. Sheinbaum, por su parte, parecía tiesa, incómoda, trastabillante. No la habíamos visto así en el debate anterior. Se sentía fuera de cancha y se defendió sin haber puesto sobre la mesa ningún tema. Y Máynez, que poco a poco va escalando puntitos, logra posicionarse como el candidato de aquellos que no tienen ni más remota idea de por quién votar. Eso no significa que haya aportado alguna propuesta diferenciadora.

El formato ha sido terrible, la iluminación, los encuadres, terribles. No entiendo por qué el INE echó por la borda lo que se hizo por ejemplo en 2018, donde los moderadores podían intervenir con preguntas para evitar que los candidatos se salieran con la suya.

Esta vez el moderador y la moderadora solo pudieron repartir tiempo. Cuando terminamos, entre el aburrimiento y lo insustancial, no sabemos donde están parados los candidatos y las candidatas.





Yásnaya E. Aguilar: "Ganó Claudia, sin necesidad de debatir siquiera la presentación de sus propuestas"

¿Cómo se sabe quién ganó un debate? Para responder hay que evaluar los argumentos presentados para defender un proyecto o una postura. Habría que aclarar que presentar argumentos bien formados no implica necesariamente que la intención de voto se incremente. Es difícil decir que hubo un debate entre tres posiciones distintas sobre los problemas del país, del lado de Xóchitl Gálvez lo que escuchamos fueron acusaciones contra Claudia y una enumeración sobre lo que ha hecho en su carrera y lo que desearía hacer, no argumentó ni debatió un proyecto de nación. Claudia Sheibaum esquivó una buena parte de las acusaciones de Xóchitl y sabiéndose ganadora presentó más bien un plan de gobierno sobre los temas propuestos. Jorge Álvarez Maynez fue el que además de presentar propuestas las argumentó. ¿Quién ganó el debate? Claudia, sin necesidad de debatir siquiera la presentación de sus propuestas.





Viri Ríos: "Claudia ganó, pero Xóchitl merece una mención honorífica"

Claudia ganó, pero Xóchitl merece una mención honorífica por haber mejorado con respecto al debate pasado. Le habló a su base, se vio más suelta y atacó mucho. Claudia se mantuvo en su papel de forma disciplinada, educada y sin desplantes.





Javier Garza Ramos: "Jorge Álvarez Máynez fue el único que habló de los elefantes en la sala"

Un debate muy distinto al anterior. Parecía que el tema (economía, pobreza, cambio climático) favorecía a Claudia Sheinbaum porque le daba oportunidad de presumir los programas sociales del actual gobierno, y en ocasiones Xóchitl Gálvez se vio forzada a decir que ella los mantendría. Pero Gálvez sacó la artillería pesada (y los apodos), incluso con temas fuera de la agenda, como las acusaciones de corrupción contra la propia Sheinbaum y contra los hijos del presidente. Jorge Álvarez Máynez fue el único que habló de los elefantes en la sala, temas que las candidatas evitaron, como la reforma fiscal o revisar la propiedad de las concesiones de agua.

Sheinbaum aparecía incómoda y molesta y no pudo presumir sus credenciales científicas en temas ambientales, porque el legado de este gobierno es negativo. Gálvez hizo bien en poner en la mesa el impacto de las extorsiones en la economía, pero es inevitable pensar que es un legado de la violencia heredada de gobiernos del PRI y del PAN.





Salvador Camarena: "Ganó Xóchitl Gálvez"

Su desempeño fue diametralmente distinto, para bien, al del primer encuentro. No cayó en provocaciones de Jorge Álvarez Máynez. Acuñó un nuevo mote para la candidata Claudia Sheinbaum, al insistir e incluso interrumpirla, diciendo que la morenista miente. En más de un par de ocasiones sacó de balance a la exjefa de gobierno e incluso la llevó a subirse al ring de las descalificaciones. Administró mejor sus tiempos. Lució, como en los tiempos de la preprecampaña, más suelta, menos enojada y con más control. Su riesgo en el segundo debate era que, terminado éste, pareciera fuera de competencia cuando todavía falta un mes para la elección. No fue así.





Antonio Ortuño: "Xóchitl Gálvez tenía que ser más agresiva y lo fue"

Fue un debate de ataques, como el primero; con más propuestas, aunque pocas concretas y viables. Demasiadas promesas de apoyos y subsidios que no se sabe cómo van a financiarse. Xóchitl Gálvez tenía que ser más agresiva y lo fue. Se lanzó sobre Claudia Sheinbaum, quien comenzó belicosa y es mejor oradora, pero comenzó a titubear y se apagó. Máynez aprovechó el ser casi totalmente ignorado para colocar golpes y verse propositivo a la vez. Me parece que el debate lo ganó Gálvez, pues Sheinbaum no pudo responder sus acusaciones. Pero no creo que eso cambie el curso de la campaña. Sheinbaum solo tenía que evitar un desastre y no lo hubo.





Vanessa Romero Rocha: "El trofeo se lo lleva Sheinbaum"

Esta noche Sheinbaum reimprimió su conocida imagen, mientras que Gálvez se enfundó su personalidad número seis. Propuso un producto inquietantemente diferente al ofertado durante el primer debate. También hay que decirlo, en un escenario en donde parecía difícil empeorar, la candidata opositora mostró mejoría. Desplegó las cualidades que despiertan el entusiasmo de sus seguidores: chispa y naturalidad. Sin embargo, la nueva (vieja) Xóchitl desperdició la posibilidad de mostrarse mejor que su rival y entregar propuestas acabadas. Cero y van dos: el trofeo se lo lleva Sheinbaum. Lo colocará en el estante junto con su calibrado sentido común, ese Pepe Grillo que le ha permitido discernir que la estrategia ha de ser propositiva y no beligerante, popular y no simuladamente ciudadana, planeada y no repentina.





Javier Risco: "A Gálvez le quedan 35 días y un debate para subir una montaña que parece imposible"

Los especialistas en comunicación política insisten que los debates presidenciales sirven para hacer trastabillar al oponente, gritar cuando no se debe, aprovechar las fallas de los contrincantes y poner el adjetivo en el momento correcto. La estridencia la ganó la candidata Xóchitl Gálvez al saltarse las normas, insistir con los sobrenombres a Sheinbaum y sacar algunos temas espinosos en su carrera política. Esto no significa que la haya acorralado, que le haya dado un golpe letal a su campaña o que haya evidenciado algo que se quede en la mente del votante. En actitud con respecto al debate anterior mejoró, la gente la esperaba así desde el primero. Le quedan 35 días y un debate para subir una montaña de dos dígitos de diferencia que parece imposible.

Sheinbaum solo tenía que aguantar, ahora le costó más trabajo, ninguna de las acusaciones que hizo contra Xóchitl tuvo impacto, pero tampoco ninguna de las que le hicieron a ella significará algún cambio en la tendencia de esta elección.

Y Maynez, al salir completamente de la mira de ambas candidatas en los ataques tuvo tiempo de sobra para hacer propuestas y lucir su plan de trabajo (que no realizará porque no llegará a ser presidente). Creo que mantendrá ese porcentaje mínimo que espera su partido y pasará con más pena que gloria.