Evade AMLO el tema de los desaparecidos

El caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno (Jalisco) ha escandalizado a México estos días. El rastro del grupo de amigos se perdió el pasado viernes cuando se reunieron en un mirador del municipio al que iban recurrentemente. No se supo nada de ellos hasta esta semana, cuando una fotografía de los muchachos amordazados y golpeados comenzó a circular por redes sociales. A la imagen le siguió la difusión de videos, en los que se ve a uno de los jóvenes atacar a sus amigos bajo órdenes de alguien que se encuentra detrás de la cámara. La crueldad del caso ha vuelto a poner sobre la mesa el descontrolado enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en el norte del país, ahora con el foco puesto en la región fronteriza entre Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes. Consultado sobre el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar del tema y, en su lugar, contó un chiste de un hombre que fingía no escuchar a su esposa.

La conferencia matutina del presidente duró, casi como todos los días, más de dos horas. En ese tiempo se llevó a cabo primero la sección conocida como "Quién es quién en las mentiras de la semana" y luego el mandatario tomó la palabra. Habló de múltiples asuntos, entre ellos, la discusión migratoria con Estados Unidos y una nueva iniciativa de reforma electoral que el presidente busca mandar al Congreso. Sin embargo, no mencionó palabra sobre el tema que ha impactado al país estos días: qué pasó con Armando Olmeda, Dante Hernández, Jaime Adolfo Martínez, Diego Lara y Uriel Galván en Jalisco.

RECONOCE HOMICIDIOS

López Obrador, que ya ha reconocido que los homicidios en su sexenio han superado los registrados durante Gobiernos anteriores, no ha querido tocar el tema este miércoles. Consultado por la prensa, ya casi al final de su conferencia, en la que incluso reprodujo una canción completa de la banda chilena Quilapayún, el presidente dio una polémica respuesta. Primero se puso la mano detrás de la oreja, simulando que no escuchaba las preguntas. Luego contó un chiste. "Ayer me decía un amigo, que le decía su esposa: ´Que me des 200 pesos para ir al mercado". "No oigo", respondía el hombre a la mujer. "Que me des 500 pesos para ir al mercado", siguió. "Mejor los 200 pesos, dijo el presidente entre risas.