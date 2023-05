Reconoce Monreal: 'atraviesa etapa más mala'

CIUDAD DE MÉXICO

"Les confieso que puse por delante mi posición al servicio del movimiento. Si no cumples una función, de ser interlocutor, de ser un eficaz dirigente o líder. Si ya no estás cumpliendo el propósito, ni para el movimiento para la República, yo no me aferro a los puestos", planteó en un desayuno con reporteros.

"Si la Oposición cree que ya no hay confianza en la interlocución, es una opinión que yo voy a respetar. Pero hasta el último día que la mayoría decida, voy a intentar seguir construyendo puentes y acuerdos".

En todo caso, Monreal admitió que atraviesa por la "época más mala" al frente de su liderazgo en la bancada.'Levantaré mano a quien gane'Habilitado como "corcholata" a principios de año, el senador Ricardo Monreal aseguró que si la encuesta interna de Morena la ganan Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López les levantará la mano.

Tras la encerrona del viernes en Palacio Nacional con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el zacatecano cambió de opinión y virtualmente externó su respaldo al método de la encuesta para la elección del abanderado presidencial morenista

"Si Claudia, Marcelo o Adán Augusto ganan la encuesta, sí les voy a levantar la mano", prometió.

El senador dijo sentirse muy satisfecho de haberse reencontrado con López Obrador después de un distanciamiento de poco más de dos años.

Insistió en que no desistirá en su búsqueda de la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.