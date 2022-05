Estudia México 21 casos de hepatitis

México ya tiene 21 casos de hepatitis aguda infantil, según cifras oficiales. La enfermedad ha puesto en alerta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque aún no se conoce su origen y ha señalado a principios de mes que es "muy urgente" que los países se aboquen a reunir información que permita identificar las causas y tomar acciones para frenar los contagios "como una prioridad absoluta". El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha confirmado este martes que en los últimos días se han detectado 17 casos nuevos, que se suman a los cuatro que se registraron en Nuevo León la semana pasada, pero ha llamado a la calma al señalar que no se trata de un aumento "inusual" y que no hay indicios de que se esté propagando con velocidad. "Hasta el momento no hay ninguna indicación de que se trate de una enfermedad infecciosa, tampoco se descarta, lo vamos a estar estudiando", ha señalado el funcionario. "El elemento positivo es que el análisis de los datos de México y el mundo sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación", ha agregado.