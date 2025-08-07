Traslado de la escultura del General Zapata para conmemorar su nacimiento

La estatua ecuestre del general Emiliano Zapata Salazar cabalgó del Paso Exprés hacia el zócalo de Cuernavaca, para estar presente mañana en el festejo de los 146 años de nacimiento del líder revolucionario.

El general y su caballo hicieron su primer viaje en 2018 cuando el gobierno de Cuauhtémoc Blanco lo movió de la colonia Buena Vista, entrada principal a Cuernavaca por la zona norte, en cuyo sitio permaneció por casi 40 años, hacia el entronque con la avenida Vicente Guerrero, sobre el libramiento Cuernavaca.

En ese lugar la escultura estaba prácticamente en el olvido, dijo la gobernadora Margarita González Saravia; además la base de la efigie era objeto de grafitis.

Por fortuna la estatua no sufrió ningún daño y, de acuerdo con las autoridades, la efigie del jefe revolucionario se encuentra en perfectas condiciones, con un peso actual de cinco toneladas y una altura de 5.60 metros de alto por 9.50 metros de largo.

Sus creadores Estela Ubando C. y Carlos Kunte hablaron para EL UNIVERSAL y contaron que la escultura les llevó nueve meses de trabajo, aunque una escultura de esa magnitud requiere de un tiempo mayor pero por los caprichos políticos se realizó con esa premura.

¿Por qué tiene esa posición, Zapata? ¿Por qué el caballo está corriendo, está galopando?, se preguntó.

"Porque está todavía en pie de lucha, porque todavía su petición original no se ha cumplido, que es la justicia, la tierra y la libertad, todo esto está en vías".

¿Cuánto tiempo llevó esta escultura?

"Nueve meses, exactamente. Quiero decirle que un monumento de estos requería mucho más tiempo, pero lo terminamos fundido y todo. Hacíamos una parte y después la moldeamos; continuamos con el trabajo y lo vimos hasta que se colocó", contaron.

Para el traslado de la efigie se invirtieron alrededor de dos millones de pesos y precisó que el cambio no se trata de un capricho, sino de darle importancia a la figura del General que en la administración anterior fue llevada a un costado de la autopista, donde no se apreciaba.