Estalla paro en 4 planteles de UAM por acoso y violación

"A pesar de que él acepto que me violó, dijeron que no contaban con elementos suficientes para acreditar la violación. Yo en pruebas puse capturas de pantalla donde él admite el hecho y me dijeron que mi estado psicoemocional vulnerable no se le podía atribuir a él. Que se me recomendaba ir a terapia no por lo que se me hizo, sino porque estaba vulnerando su imagen", afirmó la estudiante.

"Que no podían hacer nada, porque la violación no está estipulado en el reglamento de alumnos", agregó, y que ni siquiera le pusieron una amonestación.

En solidaridad, los planteles de la UAM de Azcapotzalco, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco se fueron a paro indefinido tras una asamblea, y en cada plantel las estudiantes colocaron carteles con más denuncias.

La Rectoría de la UAM no ha dado ningún comunicado. El viernes, la sede de Cuajimalpa indicó que analizaba el pliego petitorio de las estudiantes. "Estamos trabajando en las formas más expeditas para resolverlos dentro del marco normativo de la UAM, particularmente en lo que respecta a las críticas que se han hecho a la resolución de los últimos casos atendidos", dijo en un comunicado.

Alumnas en Oaxaca denuncian acoso

En Santa Lucía del Camino, Oaxaca, alumnas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 123, colocaron un tendedero de denuncias contra presunto hostigamiento y acoso sexual por parte de algunos profesores. Además, marcharon en una avenida para hacer escuchar su voz.

Las estudiantes manifestaron su protesta colocando pancartas y pañuelos morados, sin embargo, afirmaron que les fue impedido realizar esta acción durante la jornada nacional de protestas contra la violencia hacia las mujeres.