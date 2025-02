No se descarta espionaje de aeronaves de EU: Sedena

Villahermosa, Tabasco.- El secretario de la Defensa Nacional, el General Ricardo Trevilla, aseguró este martes que no puede descartar la posibilidad de que aeronaves militares de Estados Unidos estén realizando labores de espionaje durante los sobrevuelos que han realizado en torno al territorio nacional.

Durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el General admitió que no tienen conocimiento sobre los objetivos de los aviones norteamericanos que han sido vistos en las últimas semanas en espacio aéreo internacional, pero cerca del país.

El titular de la Defensa fue cuestionado sobre un reporte de CNN sobre aumentos en vuelos de espionaje a cárteles mexicanos con 18 misiones de reconocimiento en la frontera sur de Estados Unidos y el espacio aéreo de Baja California.

En respuesta, Trevilla dijo que solo tienen registro de dos vuelos miltares estadounidenses cerca de México, pero autoridades del país no saben cuales fueron los motivos, pues no sobrevolaron en espacio aéreo nacional.

"Los vuelos que se han realizado, los que menciona el periódico, nosotros nada más tenemos ubicados a dos, uno el 31 de enero y otro el 3 de febrero, esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional, el avión que ha realizado los vuelos no apaga su trasponder, o sea, cumple con la normatividad internacional.

"Todos los vuelos civiles son controlados por la AFAC, la Agencia Federal de Avición Civil, los vuelos militares los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional, hay un Centro Nacional de Vigilancia Aérea que también está muy pendiente y en coordinación con la AFAC y en ese sentido no hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobrevuelen el espacio nacional", dijo.

Al plantearle que si descartaba labores de espionaje, el General insistió en que los aviones registrados no estuvieron en territorio mexicano y no podía establecer qué hicieron.

-¿Se descarta el espionaje, entonces?, se le preguntó

"¿Descarta qué, perdón?", dijo.

-¿El espionaje?

"Pues no lo podemos descartar, porque no sabemos qué es lo que hicieron, ellos no violaron el espacio aéreo nacional", señaló.

El General explicó que la dependencia a su cargo es responsable de autorizar vuelos militares de otros países sobre territorio nacional y dijo que con Estados Unidos hay acuerdos que a veces son validados por el Senado.

"El resto de vuelos que ha autorizado la Secretaría de la Defensa Nacional son los normales, aviones de carga que van a Centro, Sudamérica, algunos aviones que han aterrizado en el País.

"Pero que precisamente en acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional se llevan a cabo actividades autorizadas en ocasiones por el Senado cuando traen tropas para efectos de adiestramiento", agregó.

En cambio, Trevilla descartó se vaya a obstaculizar la relación bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos, pues ese país debe proporcionar sus hallazgos por los canales de entendimiento que se han establecido.

Destacó que la semana pasada habló vía telefónica con el General Gregory M. Guillot, del Comando Norte de Estados Unidos, pero abordaron temas sobre la seguridad fronteriza.

-Este mismo diario dice que ex funcionarios de Estados Unidos aseguran que estos aviones sí podrían obtener información del territorio mexicano, de ocurrir, ¿esto afecta los acuerdos que tiene México con Estados Unidos en las labores de coordinación para atender el tráfico de drogas en ambos países?, se le planteó.

"No, no afecta, porque si llegan a tener información, existen los convenios que tenemos entre Fuerzas Armadas, precisamente para compartir esa información, en todo caso nos la darían", confió.

"Y acabo de tener algunas comunicaciones, una comunicación telefónica con el Comandante del Comando Norte, una comunicación muy formal, muy respetuosa, en donde establecimos que nos vamos a seguir apegando a los mecanismos bilaterales que existen entre las Fuerzas Armadas de ambos países y sobre todo en este momento, atender con más prioridad a la frontera", comentó.

Según el informe de CNN, las aeronaves involucradas en reforzar el espionaje a los cárteles incluyen diversos Boeing P-8 Poseidón de la Armada, un Boeing RC-135 Rivet Joint de la Fuerza Aérea y por primera vez en la historia, según los funcionarios, un Lockheed U-2 de la Fuerza Aérea conocido como "Dragon Lady".

Célebre por haber recolectado algunas de las imágenes más nítidas de la Unión Soviética durante la Guerra Fría desde la década de 1950, el Lockheed U-2 de la Fuerza Aérea habría realizado por primera vez un vuelo de seis horas a gran altitud el 3 de febrero pasado sobre la zona fronteriza con México.

De la misma forma, 11 de los 18 vuelos sobre la frontera con México analizados por CNN habrían sido llevados a cabo por los Boeing P-8 Poseidón de la Armada basados en los estados de Washington y Florida, y tradicionalmente usados contra submarinos pero con capacidad de recolectar imágenes y señales.

Aunque ya había sido utilizada antes, otra de las aeronaves de espionaje, el Boeing RC-135 Rivet Joint de la Fuerza Aérea de EU, se desplazó el 4 de febrero desde su base en Nebraska para bordear la Península de Baja California y entrar a aguas internacionales en el Mar de Cortés, provocando sorpresa en redes sociales.

Esta mañana, el General subrayó que la cooperación bilateral se mantiene con respeto a la soberanía nacional e informó que mañana habrá una reunión de mandos estadounidenses y mexicanos en El Paso, Texas, en el marco de los operativos para contener el flujo migrante y de drogas en la frontera.

"Siempre apegados a los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, pero sobre de todo, de respeto a la soberanía y se van a hacer, ya están realizando reuniones con los comandantes que están en ambos lados de la frontera.

"El día de mañana se va a llevar una reunión muy importante en El Paso y todo eso es de conocimiento del Gabinete de Seguridad, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y están obteniendo resultados muy favorables en ese sentido, sigue la coordinación que teníamos, basada en los instrumentos de coolaboración que ya se habían establecido", dijo.

Previamente, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reportó que en cinco días del despliegue de 10 mil agentes de la Guardia Nacional en la frontera norte del País han sido detenidas 222 presuntos criminales.

El funcionario indicó que se han incautado mil 242 kilogramos de drogas, incluyendo 8.6 kg de fentanilo.

Asimismo, se han decomisado 106 armas de fuego y 19 mil 715 cartuchos como parte de los acuerdos para que el Gobierno de Donald Trump pospusiera para marzo la aplicación de aranceles del 25 por ciento sobre artículos mexicanos que se exportan a Estados Unidos.

Aprueban a marines de EU para adiestramiento

Por Agencia Reforma

El Pleno del Senado aprobó por unanimidad un dictamen con el que se autoriza a un equipo de 10 marines de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos ingresar al país para apoyar en tareas de adiestramiento a elementos de la Secretaría de Marina

Los marines llegarán a territorio nacional el 17 de febrero y se instalarán en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina con sede en San Luis Carpizo, Campeche, donde permanecerán hasta el 28 de marzo de este año.