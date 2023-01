Cuesta de enero se alargará hasta mayo: especialistas

"La economía no ha despegado. Es un periodo difícil con lo que arranca el año. Sin embargo, la cuesta de enero es el reflejo de una mala planeación financiera. Si estamos sufriendo, habla de una mala administración de nuestra parte. Ahora hay que pensar en enfrentar el 2024", señaló.

Héctor Iván del Toro, profesor investigador del departamento de Economía del Cucea de la Universidad de Guadalajara, coincidió en que los factores económicos tanto nacionales como internacionales alargarán la cuesta hasta mitad de mayo.

"En el estudio del CUCEA, en la Zona Metropolitana de Guadalajara tenemos un índice de inflación de 9.47% y se puede visualizar en precios de mercados y tianguis. Además, el incremento salarial no se refleja en la inflación que también sigue subiendo. Hay tendencia de que la inflación este mes será de entre 7 y 8%", explicó.

Sin embargo, para Raúl Rodríguez, académico de la Escuela de Negocios del ITESO, no se tratará solo de una cuesta, sino un problema económico que se alargará todo el año.

"Esta cuesta de enero en particular se va a sentir muy fuerte entre las personas porque se conjuntan varios procesos: la inflación elevada y el aumento en las tasas de interés. Y se espera que este año no ceda, pues se prevé un incremento de 5% en los precios durante el año. No se ve mucha luz hacia adelante en ese aspecto", añadió.