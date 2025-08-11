Escobedo incorpora 32 unidades y maquinaria para mejorar servicios públicos

MONTERREY, NL.

El municipio de Escobedo incorporó 32 nuevas unidades y maquinaria a la Secretaría de Servicios Públicos con el objetivo de agilizar la atención a los reportes ciudadanos y elevar la calidad del entorno urbano.

El alcalde Andrés Mijes encabezó la entrega del equipo en la Plaza Principal, asegurando que la renovación permitirá ofrecer calles más limpias, parques cuidados y espacios públicos en mejores condiciones. "El progreso se construye con dos manos: una que impulsa la economía y otra que transforma esa prosperidad en servicios que llegan a cada hogar", expresó.

La inversión incluye camiones de volteo, vehículos cisterna de 5 mil y 10 mil litros, retroexcavadoras, motoniveladoras, camionetas, camiones de caja extendida y un camión con canastilla. Según la administración municipal, se trata de una estrategia para optimizar el trabajo del personal y garantizar que la infraestructura y la maquinaria estén a la altura de las necesidades de la ciudad.

Mijes subrayó que esta acción forma parte del modelo "4T Norteña", inspirado en la visión de crecimiento equitativo que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. "No es solo renovar unidades; es invertir en dignidad, seguridad y eficiencia para el equipo que mantiene la ciudad en orden", agregó.

La entrega contó con la presencia del secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, y el secretario de Servicios Públicos, Manuel Meza. Con esta incorporación, Escobedo busca consolidar una administración que traduce cada peso del presupuesto en beneficios tangibles para la comunidad y en una mejora visible del espacio público.