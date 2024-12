Retos del Mercado Laboral en México

Por: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La escasez de talento en México se ha agudizado ante una mayor necesidad de tener personal con habilidades digitales, aseveró Bettina Schaller, presidente del World Employment Confederación.

"Esta peor la situación. No hay muchos países que pongan el enfoque en habilitar a su talento nacional en tema digitales y de Inteligencia Artificial.

"Si el talento mexicano quiere ser competitivo, independientemente del mercado, el gobierno tiene que empezar a fomentar que se den estas habilidades digitales y de IA", dijo ayer en entrevista.

Consideró que los altos niveles de informalidad que hay en el País tienen que ver con estructuras del mercado de trabajo que fomentan esa irregularidad.

"Las medidas para formalizar al mercado de trabajo deben ser el punto número uno en la agenda de un gobierno y el Gobierno mexicano no sé cómo lo tiene pensado.

"Si no se tienen medidas para el desarrollo del talento interno no van a sacar adelante todas las otras iniciativas políticas que tienen. Sin no masifica el sistema educativo está gastando el dinero al vacío", consideró la experta.

Más de 50 por ciento de la Población Económicamente Activa en México está en el sector informal.

Entre los retos que presenta el mercado laboral en México está combinar la flexibilidad y la seguridad en un trabajo.

Además de crear entornos donde las personas tengan acceso a diversos beneficios.

"Obstáculos al empleo es la rigidez de un mercado, hay una rigidez en cuanto a lo que se refiere a la diversidad de contratos de trabajo. Nosotros pensamos que, en mercados bien regulados, es necesario tener varias formas de contratos.

"Los retos son la empleabilidad de la gente, de cómo combinar la flexibilidad y la seguridad porque hay que crear entornos donde la gente tenga acceso a beneficios y seguridad social", explicó Schaller.