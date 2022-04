Escasean ahora gasolinas en NL

SE ENCONTRARON casos en donde no había gasolina de ningún tipo.

Carlos Guerra, presidente de la Onexpo Nuevo León -agrupación de las gasolineras-, explicó que Pemex se estuvo demorando más de lo habitual en surtir debido a que enfrentó una mayor demanda porque estaciones que antes vendían combustibles importados por privados ahora estuvieron recurriendo a la empresa estatal.

Destacó que relativamente fueron pocas las estaciones que cerraron de las 680 que hay en el Estado y pidió a la población no entrar en pánico y no cargar más de lo acostumbrado para no agravar la situación.

En este sentido, Ricardo Leyva, director de Retail y Suministro de Oxxo Gas, señaló que sólo 10 de sus 223 estaciones en Nuevo León cerraron.

"Nos encontramos en proceso de recibir producto y restablecer operaciones durante el día de hoy (ayer)", afirmó.

"El retraso de abasto de combustible se ha presentado solamente en las estaciones de servicio de Nuevo León, en los tres productos de combustible, por razones logísticas y de disponibilidad de producto".

Leyva recomendó revisar la disponibilidad de combustibles de sus estaciones en el sitio de internet: www.oxxogas.com/dondehaygasolina

Ayer, además de las estaciones cerradas ese sitio indicaba que otras 22 no tenían gasolina Regular.

De acuerdo con especialistas, algunos importadores privados han reducido sus compras de combustibles en Estados Unidos debido a la distorsión provocada por los "estímulos complementarios" en México, que consisten en el ofrecimiento de Hacienda de descontarles impuestos a los importadores.

"La mayoría de los importadores ya tenía impuestos a favor desde antes de que se aplicaran los ´estímulos complementarios´ y el SAT se tarda hasta seis meses en hacer las devoluciones, por lo que muchos ya no quieren importar porque tienen miedo de que la autoridad se tarde más o incluso algunos tienen miedo de que al final no les devuelvan el dinero", detalló un importador que pidió omitir su nombre.

Otro factor que se sumó a la sobredemanda de Pemex, señaló otra fuente, es que para poder cargar combustible en una terminal de la empresa estatal se necesita que los camiones tengan un contrato de fletes con ésta, que no todos los transportistas han tramitado.