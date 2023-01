"Es muy poquito": AMLO sobre reparación del daño que ofrece Lozoya

López Obrador indicó que si el extitular de Pemex en el sexenio pasado está dispuesto a pagar la reparación del daño, sí hay posibilidad de que puede llevar su proceso en libertad, pero advirtió que se tiene que reparar el daño.

"Si el señor Lozoya está dispuesto, sus abogados en la reparación del daño, pues sí hay posibilidad de que puede llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar el daño", dijo.

"¿Cuánto dijiste que es?", preguntó el presidente López Obrador a la reportera que le cuestionó.

"3.4 millones de dólares", respondió la periodista.

"Ah no, está muy poquito, eso es lo que el ministerio público y lo ve Pemex, pero no es esa la cantidad. Aquí no se puede pues asegurar cuánto fue el daño, pero si hay peritajes y si hay auditorías, estoy seguro que esa cantidad de 3.4 millones de dólares no, no es.

"Pero de todas maneras si ellos están dispuestos a eso, creo yo que la fiscalía y el juzgado podrían tomar en consideración de que hay esa disposición a reparación del daño, eso ayuda mucho y nosotros estamos de acuerdo, porque necesitamos recuperar recursos para el desarrollo del país, por ejemplo estos 100 millones de dólares que ya se recuperaron del pago excesivo en la planta de nitrogenados pues son para fertilizantes, es para los productores y es para producir alimentos, eso sí estamos en condiciones de que se llegue a acuerdos", dijo.