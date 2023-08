Es falsa acusación, dice Claudia Sheinbaum

Tras un mitin Zamora, Michoacán, la aspirante presidencial de Morena aseguró que nunca hablará mal de sus compañeros y reiteró su llamado a la unidad.

Cuestionada sobre las acusaciones de Ebrard, Sheinbaum rechazó el pago de encuestas o el uso de funcionarios de la Secretaría de Bienestar a su favor.

"(Le diría) que es falso, que no lo haríamos, hay varios temas, por ejemplo, que han salido, que incluso el Gobierno de la Ciudad de México ha desmentido, como que si pagaron unas encuesta. Hubo unas encuestas que hizo Secretaría de Gobierno para ver qué opinaba la gente respecto al desarrollo del estadio Azteca o algunos temas de ese tipo, pero nunca que tuvieran que ver con un asunto electoral y tampoco Servidores de la Nación o personal de Bienestar de la Ciudad; no, todo lo que se ha hecho hasta ahora es voluntario", afirmó.

ñalar que "no resulta válido que la autoridad, sin justificación alguna, ordene el retiro inmediato de publicaciones difundidas con anterioridad a la fecha de inicio del proceso político, considerando que a diferencia de aquella otra propaganda respecto de la cual no es posible conocer su fecha de inicio, en la propaganda aludida existe certeza de la fecha de publicación y de su contenido no se advierte de manera evidente que resulte contraria a la naturaleza de los procesos políticos, tal como se precisa en el proyecto, sin que ello prejuzgue sobre la materia de las quejas relacionadas con dicha propaganda".