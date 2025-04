Propuesta de auditoría para obras de AMLO por Zedillo

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente Ernesto Zedillo propuso que un auditor internacional independiente, tal como se hizo con el Fobaproa, revise las obras emblemáticas de su exhomólogo Andrés Manuel López Obrador, las cuales, advirtió, han estado plagadas de irregularidades y dispendio económico.

En una carta de respuesta a las acusaciones que ayer formuló en su contra la Presidenta Claudia Sheinbaum, Zedillo sostuvo que la Mandataria repite las mismas descalificaciones de su antecesor, sin desmontar los argumentos que él ha dado al acusar a la 4T de asesinar a la joven democracia mexicana.

"Propongo que el procedimiento de nombrar un auditor independiente, internacional y sin ningún posible conflicto de interés, debiera utilizarse para revisar un conjunto de proyectos emprendidos por el Gobierno de López-Obrador", afirmó.

Entre las obras que deben ser auditadas, enlistó, están la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México que se construía en Texcoco para determinar cuánto costó su destrucción y los beneficios perdidos por no contar con una terminal aérea de clase mundial.

También, la refinería de Dos Bocas, de la que debe examinarse su justificación, costo excesivo de construcción y relación costo-beneficio, así como la construcción del Tren Maya, para no solo cuantificar sus costos económicos respecto a sus beneficios, sino también el costo del irreparable daño ecológico así causado.

"Dejo fuera de esta lista la evaluación del manejo de la pandemia porque está ya ha sido objeto de muy rigurosas evaluaciones que muestran la incompetencia y criminalidad del gobierno en dicho manejo", expuso.

Zedillo publicó en la revista Letras Libres un artículo titulado "México: de la democracia a la tiranía", en la que acusó a la Cuarta Transformación de sustituir una joven democracia por una tiranía, a través de reformas que eliminan contrapesos e instituciones independientes del Ejecutivo.

Ayer, durante su conferencia matutina, Sheinbaum retomó las acusaciones que en su momento lanzó López Obrador contra el ex Mandatario priista por el rescate bancario, conocido como Fobaproa, por el asesinato de indígenas en Aguas Blancas y por haberse ido a trabajar al terminar su sexenio (1994 -2000) a una empresa a la que le vendió los ferrocarriles.

Este martes, tras conocer la respuesta de Zedillo, la Mandataria anunció que en los próximos días dará a conocer en sus conferencias matutinas información relacionada con el Fobaproa.

Zedillo dijo que el Fobaproa fue revisado en su momento por un auditor internacional independiente y fue objeto de muchos estudios.

"Un tema que usó López-Obrador para difamar al Gobierno que presidí fue el de las acciones que se tomaron para que el país enfrentara la crisis financiera que estalló en 1994 y evitar que la economía nacional quedara en ruinas durante muchos años, como lo explico en el referido artículo de Letras Libres.

"Entre esas acciones fue la de evitar la quiebra del sistema bancario, --que hubiera supuesto asimismo la quiebra del sistema de pagos y de la planta productiva del país. Se hizo, entre otras acciones, haciendo efectiva la garantía de los depósitos de los ahorradores como lo disponía una ley aprobada en 1992. El hecho es que la crisis se superó y en los siguientes cinco años, la economía creció a la tasa más alta de muchos años y que por cierto no se ha repetido desde entonces", argumentó.

Critican diputados de 4T ´hipocresía´ de Zedillo

Diputados de Morena y del PT arremetieron contra el ex Presidente Ernesto Zedillo luego que acusara a la Cuarta Transformación de "matar la joven democracia mexicana".

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de los morenistas, coincidió con la Presidenta Claudia Sheinbaum en que Zedillo encabezó un sexenio autoritario.

"Yo me sumo a esa queja crítica que ella ha hecho, recordando todos los temas que envolvieron los escándalos en el sexenio del ex Presidente, creo que no ha actuado con prudencia", indicó.

Ayer, la Presidenta criticó el Fobaproa, la privatización de ferrocarriles y los profundos cambios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este día, Zedillo publicó una carta en la que acusa al partido oficialista de sustituir a la "joven democracia por una tiranía" con la promulgación de reformas promovidas por el ex Mandatario Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum.