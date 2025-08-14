Avión de EU usa equipo que no tiene México.- Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el dron estadounidense que sobrevoló ayer por Valle de Bravo y Tejupilco, Estado de México, fue por una investigación de delincuencia organizada, debido a que la aeronave cuenta con equipo que no se tiene en el País.

En su conferencia mañanera, confirmó que el aparato pertenece a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), y se usó a petición de autoridades mexicanas.

"En caso de requerir un equipo que no tiene México para poder tener información de alguna investigación especial relacionada con delincuencia organizada u otras investigaciones, incluso Protección Civil, también, se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México.

"Este fue el caso que planteó ayer el Secretario de Seguridad, pero es a petición del Gobierno de México, la solicitud de préstamo", precisó al ser cuestionada del tema.

La Mandataria señaló que este tipo de apoyo en seguridad no es algo nuevo, pero el dron debe cumplir con una serie de requisitos, como la vigilancia permanente de autoridades mexicanas durante su despliegue en un área determinada.

"¿Qué características debe tener? Que sea exactamente en la zona donde se está pidiendo, qué haya vista permanente a lo que se está observando en ese momento y algunas otras características como parte de la colaboración y el respeto a la soberanía.

"No es algo nuevo, no es que ahora se halla por primera vez, se ha hecho en años anteriores, en este caso son vuelos, principalmente de CBP, de esta agencia de los EU, o esta institución que tiene que ver con migración y aduanas

-¿Ellos lo operan?, se le preguntó.

"Ellos lo operan porque es un avión de ellos, pero es a petición de México en una cierta zona donde se busca una característica, no tiene que ver con migración lo que se pidió, sino que es una de las instituciones en donde se tiene colaboración y fue para una investigación especial de delincuencia organizada

-¿Cuál era el objetivo?

"No, bueno, eso no se puede decir", acotó.

-¿Seguridad?

"Sí, seguridad", indicó.