Avanza en Senado equidad salarial en la Liga MX

Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, Igualdad de Género y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen orientado a apuntalar la "equidad salarial" entre hombres y mujeres de la Liga MX de futbol.

PROYECTO

El proyecto resultó "descafeinado" con respecto a la iniciativa original, que planteaba un salario igual para ambos géneros.

Con base en el documento, se considera violatorio del principio de igualdad de salarios la disposición que establezca salarios diferenciados para trabajos iguales, por origen étnico o nacional, género, sexo, edad, las discapacidades, condición social, de salud, religión, opiniones, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas profesionales.

Sin embargo, de acuerdo con legisladores cercanos a la discusión, se establece que "la categoría de los eventos o funciones, de los equipos o de la experiencia en el deporte profesional, se debe contemplar como una aportación adicional al salario base, no como el elemento principal para su determinación".

En la reunión se acordó formar una comisión con la Secretaría del Trabajo, el Instituto Nacional de la Mujer y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que en 180 días establezcan un salario base.

En el debate en comisiones, la senadora panista Kenia López se confrontó con el morenista Napoleón Gómez Urrutia.

"Por qué no quieren escuchar a las mujeres que hacen de su vida el futbol", señaló ante rechazo de un parlamento abierto.

"Si a esta petición formal ustedes no escuchan en su soberbia, es un hecho que no están pensando en el bien de las mujeres de futbol".

Ante ello, Gómez Urrutia reclamó que haya "discursos políticos".

"No me interrumpa, no me interrumpa", le dijo a la panista.

"Aquí se hacen discursos políticos, no discursos charros, respéteme", contestó López, quien acusó que en la noche le hicieron cambios al dictamen.





CARTA

Ayer, la presidenta de la Liga, Mariana Gutiérrez, envió una carta al Senado donde expresó su "preocupación" por la viabilidad financiera de la propuesta.

Dijo que de aprobarse implicaría un costo extra anual de 273 millones de pesos para la Liga, un incremento de 43% respecto al Clausura 2023, de 191 millones de pesos.

A decir de Gutiérrez, la propuesta comprometería la continuidad de la Liga. Además abriría un flanco de desconfianza con la FIFA pues podría significar la eventual pérdida del Mundial de 2026 y la propuesta del Mundial Femenil del 2027.

Explicó que el promedio salarial de la Liga femenil es de 35 mil pesos mensuales, lo que la sitúan en el octavo lugar de 12 de las principales ligas del mundo.