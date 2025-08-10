Lluvias causadas por "Ivo" dejan afectaciones en Mazatlán

CULIACÁN, Sin.- La presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, dijo que, de 21 colonias censadas por afectaciones por fuertes lluvias, en siete de ellas diversas familias reportaron afectaciones por lo que requieren de despensas alimentarias, artículos de limpieza, estufas, refrigeradores y lavadoras.

Señaló que, ante el ofrecimiento del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, se brindar apoyos a las familias que resintieron daños en sus viviendas a causa de las inundaciones provocadas por los efectos de la tormenta tropical Ivo, el personal de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social se dieron a la tarea de levantar un censo de afectaciones.

En las colonias Adolfo López Mateos, Alarcón, el Barrón, Jicaradas, el Toreo, Rafael Buelna y Urías, en varios hogares visitados las familias reportaron pérdidas de diversos enseres domésticos o solicitaron apoyos en despensas alimentarias.

Dio a conocer que el mandatario estatal le expreso que una vez que tenga en su poder el listado oficial de las familias afectadas por las fuertes lluvias del jueves pasado, procederá a ordenar la entrega de cheques y apoyos a las familias afectadas del puerto, por lo que se está cotejando los datos e identidades de los solicitantes.

Estrella Palacios manifestó que se continúa realizando levantamientos en otras colonias y fraccionamientos que resultaron con problemas de inundaciones, para conocer y verificar los daños que se resintieron en los hogares a causa de las inundaciones que se generaron.

La alcaldesa manifestó que, como parte de la limpieza de la ciudad, durante la cuarta jornada, en la que participaron 500 personas, en forma simultánea en cinco sectores, se logró levantar 72 metros cúbicos de desechos sólidos, los cuales amenazaban llegar al sistema de drenaje o canales pluviales.

Pidió a la población mantener limpios sus entornos, no solo para dar una buena imagen al turismo, sino para evitar que se colapsen los sistemas pluviales, en tiempo de lluvias, al acumularse la basura o desechos que se arrojan en la vía pública.