Sugirió EPN a AMLO tener cuidado de empresarios de Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO.-En uno de los encuentros que tuvo Enrique Peña Nieto con Andrés Manuel López Obrador le sugirió tener cuidado de los empresarios que se dicen sus amigos, especialmente los de Monterrey.

De acuerdo con el testimonio, reconstruido por el periodista Mario Maldonado, autor del libro "Confesiones desde el exilio", el tabasqueño le preguntó: "¿qué me aconseja?".

La escena ocurrió en la casa de Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller en Tlalpan, una vez que ya había sido declarado Presidente electo. Fue una comida en la que estuvieron solos los tres.

Según la reconstrucción de Mario Maldonado, López Obrador insistió a Peña Nieto sobre qué recomendación le haría antes de asumir el Gobierno federal.

"Fue entonces cuando Peña Nieto le hizo una recomendación sustancial, la cual, según se vio en la decisiones del primer sexenio que gobernó Morena, se siguió al pie de la letra. Le dijo que tuviera cuidado del empresariado; solo de algunos. 'De los que se dicen sus amigos de Monterrey'.

"Peña le relató que, de manera previa a las elecciones intermedias de 2015, recibió la visita de lo que identifica como la cúpula empresarial de Monterrey. Le fueron a decir quién iba ser la candidata del partido (para la Gubernatura de Nuevo León)", se describe en el libro.

La decisión, de acuerdo con esta versión, estaba entre las senadoras priistas Ivonne Álvarez, quien resultó la elegida, y Cristina Díaz.

"'Venimos a decirle, señor Presidente, que vamos a apoyar a su candidata, la que usted decida', es la oferta que recuerda Peña Nieto de esa conversación. Los empresarios la hicieron a espaldas de Rodrigo Medina, Gobernador de Nuevo León de 2009 a 2015. Al final, varios de ellos terminaron apoyando a Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como 'El Bronco'", dice el periodista en el capítulo "Tiempo de acuerdos".

Ya en la elección de 2018, el ex Presidente Peña Nieto reconoció que recibió otra petición de otro grupo de empresarios, integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, para que promoviera la candidatura de Carlos Slim a la presidencia.

La intención de los empresarios, que el periodista ubica como Alejandro Ramírez, de Cinépolis, y Eduardo Tricio, de Grupo Lala, era que el entonces Mandatario hiciera la propuesta al multimillonario. De acuerdo con la versión, Peña Nieto transmitió el mensaje "por no dejar", pero Slim declinó y él cerró el tema.

"Sí me llegaron a insinuar que bajara a José Antonio Meade, que declinara por Ricardo Anaya. Evidentemente no iba a dejar a mi candidato para apoyar a Anaya.

"La verdad de las cosas es que la elección ya la tenía ganada López Obrador. Muchos me recriminan que evitara a toda costa que ganara, pero ¿qué querían que hiciera?", dijo Peña Nieto al autor del libro.

'El payaso de las cachetadas'

Ayer, a propósito del libro "Confesiones desde el exilio", que reconstruye algunos de los momentos en la vida del ex Mandatario Enrique Peña Nieto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó los encuentros que sostuvo con el mexiquense y las llamadas telefónicas.

"Tiene todo el derecho de expresarse. Yo no hablé con él hasta después de la elección, ya que fui Presidente electo, hablamos creo que en dos o en tres ocasiones. Personalmente estuve aquí en dos ocasiones, y luego lo invité a la casa y comimos tres veces. Y por teléfono en ese entonces sí, como dos o tres veces, porque estábamos viendo lo del tratado y lo de la transición. Eso es básicamente.

"Y platicamos -incluso aquí lo cuento, aquí lo cuento (en el libro 'Gracias')- en la elección del 18, en la parte de cómo estuvo la elección del 18 y cómo le agradecí a él que, a diferencia de Fox y de Calderón, no se metieron abiertamente para influir en la elección en contra mía", dijo Lopez Obrador.

Recordó que a Peña Nieto fueron a verlo "los de la mafia del poder" a plantearle la declinación de su candidato en favor de Ricardo Anaya y sobre la posible postulación del empresario Carlos Slim.

"Este grupo, que estaban muy engallados, muy empoderados, se sentían los dueños de México, ningunearon al licenciado Peña siendo presidente, porque hubo la reforma fiscal y no les gustó porque perdieron privilegios, sobre todo esa reforma significó quitarles la posibilidad de no pagar impuestos mediante un mecanismo tramposo llamado 'de consolidación fiscal'.

"Y aunque les dejó la condonación de impuestos y les condonó muchísimos impuestos, no pagaron impuestos los grandes durante el periodo del presidente Peña y del presidente usurpador Felipe Calderón, pero como se sentían los dueños de México iniciaron una campaña en contra del licenciado Peña y lo convirtieron en el payaso de las cachetadas. No sé si se acuerdan", recordó López Obrador.

Dijo que los empresarios acudieron a Peña Nieto ante el crecimiento de su candidatura en 2018 y lo visitaron en Los Pinos "a implorarle al Presidente Peña, después de lo que habían hecho, que les ayudara para que se unieran en contra mía, en contra de nosotros. Y el presidente Peña dice: 'Pues yo no me puedo meter'.

"En la desesperación, llegaron a plantearle a Carlos Slim que él fuera el candidato. Y eso sí lo afirmo porque le pregunté (al empresario):

- Oye, ¿es cierto que te propusieron?

'Sí, pero no te puedo decir más.

- No, no, no, si no quiero más, ya con esto tengo.

"¿Qué le agradezco al Presidente Peña? Que, a diferencia de Fox y de Calderón, que supuestamente significaban el cambio, él no se prestó para que se agruparan con un solo candidato. De todas maneras, hubiésemos ganado por el pueblo", consideró López Obrador.