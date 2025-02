Activista LGBT denuncia tortura de policías de Santa Lucía del Camino

OAXACA, Oax.- El activista de la comunidad LGBT+, Enrique Bazán, denunció que policías municipales de Santa Lucía del Camino, población conurbada a la ciudad de Oaxaca, lo golpearon, desnudaron, denigraron, amenazaron y lo tuvieron privado de su libertad por alrededor de cuatro horas, sin ninguna causa.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 6 de febrero de 2025. Relató que al llegar a su casa ubicada en la colonia Bosques del Sur, se cambió de ropa y pidió a su sobrino que fuera a la tienda a comprar un refresco para cenar; mientras se vestía, le avisaron que los elementos de la policía municipal trataban de llevarse arrestado a su sobrino, quien tiene una doble discapacidad.

Al salir y preguntar a los elementos de seguridad pública del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino y preguntar la razón por la arrestaban a su familiar, sin mediar palabra fue golpeado en el rostro, en el estómago y en otras partes del cuerpo, posteriormente fue derribado y esposado, y finalmente arrojado a la batea de una las patrullas junto con su sobrino.

Enrique Bazán fue llevado al palacio municipal de Santa Lucía del Camino donde fue golpeado en el rostro con un tubo, lo desnudaron, le tomaron fotografías y lo encerraron en una celda, durante cuatro horas, hasta que empezó a sufrir los efectos de los golpes y la necesidad de atención médica.

Cuatro horas después, narró, fue liberado y llevado ante una mujer identificada como juez, quien le ofreció mil pesos a cambio de que se olvidara de estos hechos, y que agradeciera porque no cumplió con las 36 horas de arresto. Además, fue amenazado en caso de denunciar.

Por temor, Enrique Bazán dijo que tardó algunos días en decidir poner la denuncia penal en contra de los policías de Santa Lucía del Camino; sin embargo, con el apoyo de organizaciones de la comunidad LGBT+, finalmente presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y fue valorado por el Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía.

"Me siento amenazado, amedrentado, no me puedo quedar callado, me dijeron que me iban a hacer algo... Psicológicamente estoy mal".

La decisión de dar una conferencia de prensa, declaró, es porque constantemente pasan patrullas de la policía municipal de Santa Lucía del Camino, y porque el presidente municipal Juan Carlos García Márquez, ha emprendido una campaña de difamación en su contra en medios de comunicación en redes sociales, en la que lo señala de robo y de ser "amante de su sobrino".

Además, las autoridades de este municipio han pretendido afirmar que la aprehensión de su sobrino y de él, fue por alterar el orden público, cuando, dijo, hay testigos que puedan sostener que su familiar únicamente fue a la tienda a comprar un refresco.

Enrique Bazán recordó que su caso no es el único de abuso de autoridad en el que están involucrados los policías municipales de Santa Lucía del Camino; otro, es el asesinato de un joven menor de edad en un operativo alcoholímetro.

Por ello, pidió que todo el cuerpo de seguridad de este ayuntamiento debe ser cambiado porque "ya está muy contaminado", y no sirve de nada que se nombre a un nuevo comandante, porque los abusos continúan y mucha gente tiene miedo de denunciarlos.