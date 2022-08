"Usted no es bienvenido en la UNAM": estudiante increpa a Lorenzo Córdova

LE LLAMAN RACISTA

"Señor Lorenzo Córdova hay quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM y que usted no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia a la UNAM", dijo un estudiante y agregó:

"Ni autoridad académica, ni intelectual, ni autoridad política", sentenció un joven que videograbó el momento con un dispositivo móvil y lo difundió en redes sociales.

En respuesta, Córdova Vianello se limitó a decir que en la UNAM tiene cabida todo tipo de pensamiento.

"Mucho gusto, encantado, cuídate mucho", reviró el representante del INE al saludar de mano a su detractor frente a la mirada de estudiantes y docentes del centro académico.

Córdova Vianello fue invitado por docentes de la Unidad de Congresos del Centro de Estudios Municipales y Metropolitano de la FES Acatlán de la UNAM para impartir la conferencia: "Evolución y desafíos de la democracia mexicana".

Fue al término de la plática con profesores y estudiantes cuando se registró el incidente que no pasó mas allá del cuestionamiento de un alumno a Lorenzo Córdova por las palabras que mencionó en una conversación telefónica reveladas en mayo de 2015.

En ese entonces, Proceso informó que durante la charla, cuyo audio fue subido a YouTube por un usuario anónimo, Lorenzo Córdova se mofó de manera racista de los representantes de un pueblo originario, quienes solicitaron la creación de la circunscripción sexta para que puedan postular candidatos.

La plática se llevó a cabo al salir Córdova de un evento en el que encabezó una "asesoría a los pueblos indígenas" y después le marcó vía telefónica al secretario ejecutivo del órgano electoral, Edmundo Jacobo, para burlarse de una de las autoridades comunitarias, identificado como Hipólito Arriaga Pote.

"Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón", dijo Córdova, al imitar con voz grave y burlona: "Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones", y suelta la carcajada el consejero presidente del INE.

"No sé si sea cierto que hable así ese cabrón, pero no mames", insistió Córdova en su carcajeo: "O vio mucho Llanero Solitario, con eso de toro cabrón, cabrón, no mames, sólo le faltó decir ´yo gran jefe toro sentado, líder gran nación chichimeca, no mames, no mames, está de pánico cabrón".