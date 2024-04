"Encapuchados se acercaron a Sheinbaum porque no estaban armados"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los elementos del Ejército mexicano encargados de la seguridad de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, dejaron acercarse a las personas encapuchados que interceptaron su camioneta ayer en Chiapas, porque no estaban armados.

"Todos los candidatos tienen protección. (Elementos del Ejército que cuidaban a Sheinbaum) se acercaron, vieron que no estaban armados y estuvieron nada más pendientes. Esto es bastante común cuando uno recorre todo el país. En las carretas, los paran a uno. Si yo voy a una gira por la Costa Chica, ya sé que me tengo que parar 20 veces de Acapulco a Argelia, o 30, me están parando", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 22 de abril en Palacio Nacional.

Al cuestionarle si estuvo en peligro la candidata de Morena, López Obrador comentó que la integridad física de Sheinbaum Pardo no estuvo en riesgo, y aseguró que se trató de un montaje realizado por el crimen organizado o por integrantes de la oposición.

"No, no, no, no, es, repito, propaganda. Puede ser de ellos (crimen organizado), puede ser de grupos opositores del bloque conservador", aseveró.

Añadió que no se ha pensado en otorgarles seguridad extra a los candidatos, porque no la han solicitado. "Ellos mismo están satisfechos, si ellos solicitan más protección, claro que se les otorga, pero eso es parte, insisto, de la campaña", dijo.