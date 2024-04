Promete Sheinbaum paz en Zacatecas

"Vamos a traer paz y seguridad a Zacatecas y a todo México", expresó la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia al encabezar un mitin en este municipio.

"Y no es un asunto de mano dura, no, no nos confundas, porque el autoritarismo no lleva a ningún lado, mas que acabar con la democracia y con las libertades del pueblo, es un asunto de justicia".

La morenista afirmó que en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha avanzado en materia de seguridad, pero reconoció que falta más.

"No es que estemos peor que en el 2018, se ha avanzado en todo el País, pero falta más", afirmó.

Sheinbaum repitió que su programa de seguridad contempla atención a las causas, programas para los jóvenes e impulso a la educación.

También planteó mayor coordinación entre el Gobierno federal, los estados, las fiscalías y el Poder Judicial.

"Porque este es un asunto de todos los poderes para ir disminuyendo la impunidad. Lo hicimos en la ciudad, ya lo inició el Presidente y lo vamos a continuar en todo el País", enfatizó.





"Los jueces a veces liberan a delincuentes. También quedemos democratizar el Poder Judicial, y que haya elecciones limpias".

La ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México también comprometió el apoyo de la Federación a los productores de Zacatecas ante la prolongada sequía.

Sin dar detalles, Sheinbaum adelantó que habrá un programa adicional a los que ya se implementan actualmente, para beneficiar al campo.

"Sé que han estado viviendo momentos difíciles quieres se dedican al campo, porque llevamos una sequía muy proponga", mencionó.

"Ya lo vamos a presentar con todo detalle (nuevo programa), pero lo tenemos contemplado el apoyo al campo".

Dije PRIAN y se descompuso el micrófono

Unos minutos después de iniciar su discurso, el micrófono presentó fallas, por lo que la candidata dejó de hablar unos minutos.

Corría el minuto nueve de su exposición cuando se escuchó un eco en las bocinas del mitin, por lo que Sheinbaum hizo una pausa y pidió que le pasaran un micrófono.

"Apaguen este", instruyó señalando el micrófono del atril, "ahora continuamos", dijo a los asistentes.

Sus simpatizantes comenzaron a gritar "¡Es un honor estar con Claudia hoy!", mientras el morenista Saúl Monreal trataba de desconectar el micrófono del atril.

La falla continuaba, por lo que Sheinbaum pidió: "a ver, bájenle el volumen... es que dije PRIAN y se descompuso el micrófono, hasta el micrófono sabe que son bien corruptos", bromeó.

"Hay mucha reververancia, a ver si lo pueden... que le bajen al volumen, ahí está", agregó antes de continuar su discurso.

Arropan los Monreal a Sheinbaum

Dos de los hermanos de la familia Monreal arroparon a la candidata presidencial durante su gira de este jueves por Zacatecas.

Acompañaron a Sheinbaum el senador y ex Gobernador del estado, Ricardo Monreal, y Saúl Monreal, candidato al Senado y ex Alcalde de Fresnillo.

En Loreto, en el el primero de los tres mítines que tendrá Sheinbaum en Zacatecas, los Monreal fueron oradores y refrendaron su apoyo a la candidata.

"Tiene usted, en esta región, mucha aceptación. Siéntase en su casa. Ofrecimos respaldarla y la vamos a respaldar hasta el término de su mandato", expresó Ricardo.

"Tenga la seguridad que su servidor no va regatear y que vamos a trabajar para afianzar el segundo piso de la cuarta transformación, de nuestra parte cuente con Saúl Monreal para llevar a cabo l ampliación de los programas sociales y las reformas constitucionales", le dijo Saúl.