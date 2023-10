Se llevan cuerpos en taxi o carretillas, dicen en Acapulco

Guerrero, México

En las instalaciones de la Colonia Hornos, Barrera aguardó por horas la entrega de cuatro de sus familiares, entre ellos dos niños, que murieron aplastados por lodo y piedras que cayeron sobre la vivienda ubicada en la Colonia 20 de noviembre.

Enlistó a las víctimas Karla Galeana, de 42 años de edad; Dana Yamileth, de 21; Victoria Bautista, de 13, y Tadeo, de apenas 3 años.

"Cuando los encontraron en el rescate me comentaron personas que mi tía tenía abrazada al bebé, las otras estaban ahí luego de ella, por eso los encontraron rápido, creen que el río se llevó a mi tío Víctor, que al parecer ya no lo quieren buscar, me han dicho que hay otras personas que necesitan búsqueda y rescate, que ya que haya olor lo van a sacar", expresó a Grupo REFORMA.





La tragedia de Taty sigue al saber que después de recibir los cuerpos, tendrá que iniciar la búsqueda de su madre Ana María Galeana García y su hermano Yeshua Jonas Soriano Galeana, de quienes no sabe nada desde el pasado 25 de octubre, cuando el ciclón pegó como categoría 5 en las costas acapulqueñas.

"Vivían en la parte de Casas Palenque, no me saben dar razones de ellos, al parecer que ciertas partes de la colonia se las llevó el río, no hay ayuda, voy a empezar la búsqueda de mi madre en la parte alta de la Colonia 20 de noviembre, ya sabemos que antenas se cayeron, en algunas partes, en casas de mis amigos, están atrapados, ya no tienen agua, no tienen comida", añadió.

A un costado está Irving, con la identificación de la funeraria "Márquez", hablando de los cuerpos que salen del Semefo por las empresas, como la suya, que siguen dando servicio, pero también, de otros que son llevados en taxi o hasta en carretillas por falta de recursos.

"Ni con 'Paulina' se vivió esto, algo sorprendente en mi casa, que es su casa, voló ventanas, todo, en las cajas se metieron el agua, hay cajas que se me dañaron. Ver las calles, todo ésto, la gente verla cómo anda, es lo que me tiene impactado. La gente anda desesperada, te piden apoyo y no tienen dinero", narró.

"La gente se está llevando los cuerpos en taxi, mucha gente estuvieron sacando cuerpos del hospital de Donato, muchos se los llevan en carretilla. Compañeros funerarios vendieron sus cosas, a mí se me afectó la camioneta, pero aquí estamos apoyando al pueblo, ya no cobramos lo que era, estamos apoyando, cobrando lo mínimo, a veces cobraba 10 mil pesos, ahorita estoy cobrando 5 mil pesos", añadió.

Irving dijo que en su espera ha contado por lo menos la entrada de 42 cuerpos al Semefo, pero sabe de casos en donde las familias rescataron directamente a las víctimas y los llevaron al panteón.

En Acapulco, donde oficialmente se contabilizan 43 muertos, los pobladores coinciden en que el desastre parece que tendrá el brote, hora por hora, de más historias trágicas.