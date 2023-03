Se intoxican 6 estudiantes con cannabis en Tamazula

En entrevista, el funcionario estatal no descartó que este hecho pudiera haberse tratado de una broma por parte de algún estudiante.

"Un alumno llevó esta droga a la escuela, la compartió de manera líquida, la pusieron en bebidas, afortunadamente pudimos darnos cuenta a tiempo, se le dio la atención médica sobre todo a uno de los alumnos que la pasó más delicado".

El titular de Educación descartó que este tipo de retos virales sean un problema generalizado.

"Afortunadamente ya no hemos tenido otros retos virales con medicamentos, eso creo que habla bien, estamos hablando que todos los días en Jalisco se abren 13 mil 300 escuelas y que pasen los días y no tengamos este tipo de incidentes es digno de reconocerle a los papás, a los profesores y a los mismos alumnos que no caen en estas trampas", señaló.