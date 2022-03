En riesgo legalidad de revocación de mandato

Ciro Murayama enfatizó que esta actitud de los servidores públicos afecta el proceso de la consulta de revocación de mandato y recordó que las medidas cautelares que impone el INE buscan prevenir y evitar que se dañe de manera irreparable el proceso democrático que está en marcha.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Recordó que esta no es la primera vez que se emite una medida cautelar respecto a lo que ocurre en la mañanera, "y sería lamentable que en el futuro, no sea el director de Pemex, sino el de algún otro ente público, o no el secretario de Agricultura, sino otra la persona titular de otra Secretaría, quien esté difundiendo logros de gobierno".

"Podemos nosotros emitir, no nos cansaremos de cumplir con nuestra función. Una y otra medida cautelar y podrá surgir un funcionario, otro, otro, otro, desafiando las leyes vigentes y la Constitución", señaló.