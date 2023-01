Pone Plan B en riesgo instalación de casillas

Agustín Basave Benítez, exlíder nacional del PRD quien ocupa la dirección del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Monterrey (UDEM), y fungió como moderador del evento, dio la pauta para el posicionamiento del presidente del INE, al formularle una pregunta sobre cuál sería el móvil o motivación de fondo del llamado Plan B de la Reforma Electoral.

El presidente del INE señaló que construir elecciones confiables es como construir una escalera cada vez más franca, más sólida, robusta y segura, "para que quien tenga los votos pueda subir al primer piso, y no se vale que una vez que estás en el primer piso dinamitas la escalera para que nadie más pueda subir".

Córdova Vianello expresó que la única razón que él alcanza a entender el por qué se promovió el Plan B de la Reforma Electoral, "y dado que es una reforma que abre la puerta para que no haya casillas, y si no hay casillas suficientes, estamos ante una causal de nulidad mandatada por la propia Constitución si no se instala el 20 por ciento de casillas hay nulidad, y si no se instala el 25 por ciento de las casillas de la elección presidencial se anula esa elección.