Se confrontan opositora Gálvez y la oficialista Sheinbaum en primer debate presidencial en México

CIUDAD DE MÉXICO

La confrontación entre la opositora Xóchitl Gálvez y la oficialista Claudia Sheinbaum dominó el primer debate presidencial en México en que el se abordaron algunas de las preocupaciones que aquejan a los mexicanos como la salud, la educación y la corrupción.

Sheinbaum, candidata del partido gobernante Morena, abrió el debate con una felicitación a los diplomáticos mexicanos que regresaron al país, "por su valentía" ante los momentos de tensión vividos en Ecuador, tras la irrupción a la fuerza en la embajada mexicana en el país sudamericano.

Ya en materia electoral, la aspirante oficialista señaló que en las elecciones del 2 de junio se decidirá entre el "proyecto de regresar al pasado" y avanzar hacia un futuro mejor.

El candidato Jorge Álvarez Máynez, el segundo en participar, comenzó presentándose. Precisamente, los analistas apuntaban a que el debate fuera su oportunidad para darse a conocer, ante la ventaja que le llevan las otras dos aspirantes.

El tercer turno de palabra le llegó a Gálvez que dirigió un primer ataque a Sheinbaum, a la que identificó como "una mujer fría y sin corazón" y dijo que solo "viene a ofrecer que sigan los abrazos a los delincuentes, que siga la falta de medicamentos".

También le recordó el colapso en una línea elevada del metro capitalino que ocurrió en el 2021 durante su gestión frente a la Alcaldía de la Ciudad de México, que dejó 26 muertos, y aseguró que el accidente se dio por falta de mantenimiento. "Era tu responsabilidad", achacó a Sheinbaum más adelante, señalándola de negligencia.

La oficialista respondió a los señalamientos de Gálvez acusándola de mentir y de haber incurrido en corrupción cuando fue alcalde en un municipio capitalino al otorgar de manera irregular algunos permisos de construcción. También le recordó que la exsenadora opositora ofreció donar un apartamento al Colegio Salesiano, pero terminó vendiéndolo a una sobrina del expresidente mexicano Felipe Calderón por varios millones de pesos.

Las dos aspirantes que encabezan las encuestas de intención de voto cruzando constantes reproches, sobre todo en el ámbito de la corrupción, mientras el tercer candidato, Álvarez Máynez, dirigía en menor medida señalamientos para ambas, para el gobierno actual y para los anteriores mandatarios.

Sheinbaum aseguró y reiteró que durante su gestión en Ciudad de México recibió numerosos reconocimientos por transparencia. Mientras Gálvez y Álvarez Máynez reprocharon que no son de acceso público las contrataciones de los últimos años.

Hasta en el conteo del tiempo que correspondía a cada candidato hubo cierta polémica por imprecisiones. "Hasta la bolsa de tiempo se quiere llevar", reprochó la postulante de Morena en referencia a que la moderadora asignó en uno de los turnos de palabra un minuto y medio a Gálvez, cuando luego fue corregido y eran 53 segundos.

La opositora también fue objeto de señalamientos por incongruencias en su declaración patrimonial, según aludió Sheinbaum, y por los contratos que recibieron algunas de sus empresas, un argumento que el mandatario López Obrador llevó en numerosas ocasiones meses atrás en sus conferencias matutinas.

Gálvez respondió que es empresaria y "eso no es delito". Por su parte, la exsenadora opositora le increpó a Sheinbaum si su familia tiene firmas en paraísos fiscales como, según aseguró, consta en la revelación de los Panamá Paper. La oficialista dijo que todo es falso.

El primer careo televisado entre los candidatos se dio a menos de dos meses de los comicios generales del 2 de junio en los que se perfila como favorita Sheinbaum, abanderada del partido gobernante Morena. Se mantiene arriba en las preferencias electorales superando por más de veinte puntos a su rival más cercana, la exsenadora Gálvez.

De acuerdo con las reglas acordadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), que organizó el evento, el primer debate es dos horas y se divide en tres tres segmentos. Los candidatos responden a las preguntas que realizó la ciudadanía por las redes sociales sobre asuntos claves.

Horas antes del inicio del debate, Sheinbaum arribó a la sede capitalina del INE acompañada de su esposo. Al grito de "¡presidenta, presidente!", un grupo de seguidores recibió a la oficialista que los saludó levantando su brazo derecho y les expresó que "vamos a ganar".

Por su parte, Gálvez llegó al organismo electoral montada en una bicicleta tal como lo hizo al inicio de su campaña, lo que le dio mucha popularidad entre sus seguidores. En breves declaraciones a la prensa, la ex senadora opositora expresó que la "esperanza ya cambió de manos y con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos".

En su cuenta de la red social X, antes Twitter, Gálvez anunció que entre los invitados que la acompañarán en el debate estaría una de las víctimas que dejó el colapso de una línea elevada del metro capitalino, así como la madre de una niña que sufre de cáncer y una activista que busca a su hijo desaparecido desde hace varios años.

Álvarez Máynez acudió al debate acompañado de su esposa y dos hijos pequeños, sus colaboradores e integrantes de su partido Movimiento Ciudadano.

Desde el inicio de la campaña electoral el 1 de marzo, la corrupción, un problema que ha golpeado por años a México, ha dominado parte del debate electoral y ha sido utilizado por los candidatos para atacarse mutuamente.

Sheinbaum ha llamado a sus electores a salir a votar el 2 de junio para asegurar la continuidad del proyecto político de su mentor, López Obrador, y para evitar que "regrese la corrupción" de los gobiernos anteriores, en referencia a los tradicionales Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN), que apoyan a Gálvez.

Por su parte, la exsenadora opositora también ha aprovechado la campaña para denunciar supuestos hechos de corrupción que involucran a dos de los hijos de López Obrador en contrataciones para la construcción de un tren turístico en el sur del país, conocido como el "Tren Maya". Ha planteado que, de llegar Sheinbaum a la presidencia, "será la tapadera de los casos de corrupción de este sexenio".

En esa misma línea, el candidato Álvarez Máynez ha expresado que sus contrincantes representan la continuidad de los males que han golpeado a México por varios sexenios como la corrupción. Y ha proclamado que su proyecto representa una ruptura con esas viejas prácticas.

Los debates electorales se han convertido en las últimas décadas en una práctica cada vez más común que pueden llevar a giros sorpresivos en el resultado de los comicios, tal como ocurrió el año pasado en Ecuador. Pero en el caso mexicano no se prevé que genere mayor impacto en las preferencias electorales, que lucen muy definidas a favor de la candidata del partido gobernante, según indicaron analistas consultados por The Associated Press.

Aunque se ha minimizado su incidencia, en los últimos días surgió gran expectativa en torno al debate, alimentada por las críticas que hizo Morena a uno de los dos moderadores. El partido oficialista exigió imparcialidad y rechazó la decisión de la autoridad electoral de dejar en manos de los moderadores la elección de las preguntas.

Patricio Morelos, profesor en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico de Monterrey, dudaba de que el careo televisado pueda influir en las tendencias de los candidatos y lo atribuyó al desinterés de la ciudadanía y a la poca audiencia que los debates atraen.

Morelos planteó que en la mayoría de los casos sólo "sirven para reforzar posturas" de los candidatos y electores. "Cada candidato le habla a su perfil de votantes y, por eso, creo que los debates no son tan efectivos", agregó.

Pese a ello, el asesor político Rubén Aguilar reivindicó la práctica y afirmó que su impacto será más mediático. Servirá para que una parte del país pueda conocer a los candidatos y saber qué piensan y cómo interactúan entre ellos. "Habrá sorpresas más de corte estrictamente mediático, en la medida que hay un sector muy grande de la población que no tiene ni idea de quién es Jorge Álvarez Máynez y de repente lo va ver y se va a encontrar con un señor y lo va a descubrir".