Inician campañas electorales en Nuevo León rumbo a elecciones locales y federales

En forma paralela a las elecciones federales, la disputa en la entidad se enfocará en lograr la mayoría legislativa y quedarse con Monterrey, la capital de Nuevo León.

Los por ahora favoritos en las encuestas, Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador Samuel García, empresaria e influencer de 28 años de edad, abanderada de Movimiento Ciudadano; y Adrián de la Garza Santos ex procurador de Justicia y dos veces alcalde de la ciudad, sin desaprovechar el tiempo, arrancaron con el domingo, sus actividades de proselitismo.

Mariana inició la carrera por la presidencia municipal, con la inauguración de su casa de campaña que se localiza por la calle Padre Mier, acompañada de Samuel y del aspirante presidencial Jorge Álvarez Máynez; Adrián, con un acto masivo en la plaza multimodal Zaragoza, acompañado por integrantes de su planilla y dirigentes del PRI, PAN y PRD, que conforman la alianza Fuerza y Corazón por Nuevo León.

Portando un traje naranja y calzando tenis del mismo color -que hizo famosos llamándolos "fosfo fosfo"-, dijo la joven influencer: "Hola Monterrey, soy Mariana y estoy lista para ser tu alcaldesa", al tiempo de arremeter sin mencionarlos, contra Adrián de la Garza, y los partidos PRI, PAN y PRD, que lo abanderan.

"Lo que la vieja política tiene no es fuerza, voluntad ni capacidad de resolver, es miedo. Tienen miedo porque saben que los vamos a sacar de toda la ciudad, de todo Nuevo León y de todo el país; tienen miedo porque se toparon con lo nuevo, con el futuro, se toparon con Mariana Rodríguez y con todos los que amamos nuestra ciudad", señaló la aspirante naranja.





Insistió, "tienen miedo porque se toparon con la próxima alcaldesa que no va a permitir que regresen a hacerle daño a Monterrey", afirmó Rodríguez y agregó que no es justo que la mejor ciudad de México haya sido despreciada y descuidada por tantos años. Por eso, expresó, "me hizo muy feliz que Luis Donaldo (Colosio Riojas, alcalde con licencia y aspirante al Senado por MC), haya comenzado a construir un Monterrey diferente".

La candidata expuso, "hay quienes creen que lo que necesita nuestra ciudad es regresar al pasado, pero se les olvida que desde hace tres años Monterrey está caminando hacia el futuro, y aunque la vieja política tenga el descaro de volver a mentir a la gente con las promesas que no pudieron ni quisieron cumplir en seis años de gobierno, que sepan que en Monterrey ya no los queremos ni son bienvenidos". declaró.

A su vez, Adrián de la Garza, señaló: "de frente les digo, estoy listo", para regresar a gobernar Monterrey, pues afirmó que "en sólo tres años los nuevos (de MC) demostraron que no es lo mismo resolver los problemas de la gente, que andar publicando historias en redes sociales".

El priista quien durante las dos veces que ganó la alcaldía de Monterrey, venció al PAN, la segunda ocasión (2018) en unas elecciones extraordinarias, expresó que con una alianza fuerte y poderosa (PRI, PAN y PRD), con este equipo de las y los mejores candidatos, y con las mejores propuestas, le daremos un contundente adiós a la improvisación y a los pésimos resultados" en alusión a los gobiernos estatal y municipal de Monterrey encabezados por MC.

"En la ruta del mejor Monterrey necesito de su apoyo, con su voto lograremos corregir el rumbo, necesitamos abarrotar las casillas con participación de una campaña alegre y de las mejores propuestas", comentó De la Garza y ofreció resolver los problemas de tráfico vehicular, transporte, inseguridad y violencia contra las mujeres, los cuales, afirmó, hoy están peor que nunca.