Con volanteo, AI se manifiesta en contra de GN en el Metro

Con las consignas: "¡El Metro no es un cuartel, fuera el ejército de él", "señor, señora, no sea indiferente, nos reprimen militares en la cara de la gente" y "la militarización no es la solución", invitó a los ciudadanos a participar en la marcha Movilidad Sin Miedo que se llevará a cabo la tarde de este viernes.