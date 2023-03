Pide investigar acción policiaca en marcha del 8M

MONTERREY, NL

"Para mi fue muy indignante cuando por medio de redes sociales vi este vide donde a una de ellas la arrasttran por el piso y la meten a Palacio y ahí empezó el descontento de qué había pasado con ella, por qué la metieron", indicó.

Olivares acudió ayer a la Oficialía de Partes del Congreso donde entregó la solicitud.

NARRA JOVEN QUE FUE ARRASTRADA POR POLICÍAS

La legisladora presentó a una de las jóvenes que aparecen en un video en donde elementos de Fuerza Civil la jalan del pelo y la arrastran.

La joven, de 17 años, señaló que ella estaba a punto de irse y solo esperaba a unas amigas que fueron a comprar algo de comer cuando el grupo antimotines la jaló.

"En eso de que estaba parada llegaron por detrás de mi y me empezaron a jalar, intenté correr, pero me jalaron de la mochila, se me rompió, me traían por el piso arrastrándome", expresó Dafne.

"Me hicieron bolita y empecé a ver borroso y en un momento en que volteé vi que las chavas que estaban del otro lado empezaron a correr hacia donde estaba y se intentaron involucrar para que me pudieran sacar, soltar, porque me estaban diciendo que me iban llevar detenida".

Dafne acudió al Congreso acompañada de su mamá, quien lamentó la actuación policial.

"Me dio coraje y me dio sentimiento porque ni uno toca así a sus hijas. Estás en una marcha conmemorando algo, vas a conmemorar a mujeres que murieron", señaló Diana.

La joven tiene en brazos, piernas y espalda raspones y moretones.

Aparte, la legisladora panista manifestó que pedirán la intervención de la CEDH y de la Fiscalía General de Justicia.