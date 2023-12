México va por una "acción climática ambiciosa" en la COP28 de Dubái

CIUDAD DE MÉXICO

Se informó que el Gobierno de México promoverá una acción climática ambiciosa, justa y socialmente responsable. Se impulsará una visión de transición justa, "maximizando oportunidades sociales y económicas, con un enfoque de género, interseccional, intercultural e intergeneracional, y de pleno respeto a los derechos humanos".

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mencionó que nuestro país también buscará preservar el cumplimiento del objetivo de mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2° C y con consideración a no pasar 1.5° C, en comparación con la época preindustrial para evitar los impactos devastadores del cambio climático.

"La COP28 sucede en un momento crítico en el que los Estados deben hacer mayores esfuerzos para cumplir con sus obligaciones derivadas del Acuerdo de París para limitar el incremento de la temperatura global y prepararse para enfrentar los efectos adversos del cambio climático", señaló.





Este evento multilateral se desarrolla en un contexto en el que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha publicado su Sexto Informe de Evaluación (AR6), destacando las devastadoras consecuencias del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El informe insta a reducir las emisiones de GEI en un 43% para 2030 o un 60% para 2035, subrayando la necesidad de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

"Ante este sentido de urgencia, la COP28 celebrará el primer Balance Global (GST, por sus siglas en inglés), evaluando avances y brechas en la implementación del Acuerdo de París. México espera que como resultado de este ejercicio se adopten recomendaciones para fortalecer la elaboración e implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y otros instrumentos de política climática", mencionó Relaciones Exteriores.

Para México, un aspecto crucial de las negociaciones es fortalecer la acción global para la adaptación, reconociendo la necesidad de incrementar la capacidad adaptativa, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de todos los sistemas naturales y humanos, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad.

"México abogará por la adopción de un Objetivo Global de Adaptación centrado en las personas, medios de subsistencia y ecosistemas. Además, buscará acordar el funcionamiento del fondo para pérdidas y daños, con miras a apoyar a los países más vulnerables y fortalecer las medidas de adaptación, tomando como referencia su experiencia con el Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños", apuntó.

La delegación mexicana será presidida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Joel Hernández García, a quien acompañarán el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, entre otros funcionarios.