Presume Xóchitl 160 mil firmas en Frente Amplio

Oaxaca, México

"Hasta donde me quedé, tengo más de 160 mil (firmas), pero pueden seguir sumando porque ahora de lo que se trata es de la votación (del 3 de septiembre), porque yo lo que necesito son votos y ojalá lleguemos al millón", dijo durante su gira en Oaxaca.

Entre tanto, el Comité Organizador que lleva el proceso de elección del Frente Amplio dará a conocer un único reporte de firmas registradas en favor de los 12 aspirantes a la candidatura presidencial hasta el 8 de agosto.

"Queremos evitar todo tipo de especulaciones", explicó el ex consejero electoral Marco Antonio Baños, miembro del Comité.

El 8 de agosto vence el plazo para que los aspirantes puedan recabar firmas y, de hecho, sólo hasta ese día se conocerá quién pudo recabar los 150 mil apoyos necesarios para pasar a la siguiente etapa.

Baños dijo que los mismos aspirantes, entre los cuales están políticos del PAN, PRD y PRI, así como ciudadanos, habían acordado evitar este tipo de mensajes para lograr la equidad en la contienda interna.

"El reporte final se entregará hasta el 8 de agosto. Hemos decidido en el Comité que, para evitar especulaciones entre los aspirantes, en el entendido de que pudieran hacer anuncios sensacionalistas de que ya obtuvieron la totalidad de las firmas, y que por tanto son los que llevan la mayor preferencia de la ciudadanía. Ese es el tema", planteó Baños.

"Se trata de un tema de equidad en la contienda y es una regla que platicamos con los propios aspirantes", detalló.

El ex consejero dijo que cada uno de los 12 aspirantes tendrá que evaluar, si es que se da cuenta de que no suma las suficientes firmas, si decide mantenerse o no en la pelea.

"Ellos sí van a saber cómo van día a día. Todos los días les vamos a entregar un reporte", añadió.

Luego de las fallas reportadas en el registro de firmas, Baños dijo que en el Comité se trabaja por mejorar la plataforma.