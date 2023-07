López Obrador reprueba el gasto de las ´corcholatas´ en espectaculares: "No hagan lo mismo que los conservadores"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reprobado el derroche publicitario de los aspirantes de Morena en anuncios espectaculares colocados en las calles de las ciudades. López Obrador, que de facto es el conductor del proceso de sucesión en Morena, ha señalado que el gasto excesivo en publicidad es un rasgo de los políticos conservadores, y ha pedido a las corcholatas —los aspirantes presidenciales de su partido— apostar por una campaña austera, a ras de suelo y de contacto con la gente. "Ojalá no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo [el empresario opositior] Claudio X. González. Que no actúen igual", ha exhortado el mandatario en su conferencia de prensa diaria. López Obrador ha dicho que desconoce si los aspirantes están pagando los espectaculares con sus propios recursos. "Pero si lo están haciendo", ha añadido, "yo creo que no estarían actuando correctamente".

El gasto en espectaculares que han invertido las corcholatas no se ha transparentado y ya amenaza con ser un factor de riesgo para la unidad interna que tanto ha procurado López Obrador. El senador Ricardo Monreal, uno de los aspirantes presidenciales, ha acusado a la exjefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum y al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López de derrochar recursos en ese tipo de publicidad (también ha señalado al exsecretario de Exteriores Marcelo Ebrard, aunque en menor medida). El pasado domingo, Monreal dijo que lleva la cuenta de 915 espectaculares en 14 Estados, prácticamente la mitad del territorio nacional. El senador dio a conocer que envió una carta al dirigente de Morena, Mario Delgado, en la que le planteó que la dirigencia del partido exija a las corcholatas retirar todos sus anuncios. Delgado no ha respondido la petición, según Monreal. Mientras, los aspirantes se han cruzado de brazos ante el derroche de recursos. Adán Augusto ha dicho que los espectaculares a su favor han sido colocado sin su autorización; Ebrard y Sheinbaum han asegurado que una editorial es la responsable de los anuncios donde se promocionan los libros de ambos (la editorial, Penguin Random House, ha negado haber pagado por esa publicidad).

López Obrador ha intervenido finalmente en la disputa y ha expresado su reprobación. "Yo no estoy de acuerdo con el gasto excesivo de publicidad", ha dicho, y ha pedido a sus compañeros de partido no dejarse llevar por nuevas modas de estrategas y asesores de imagen. "Que no les hagan caso, los publicistas no tienen conocimiento de las pasiones, los sentimientos, del pueblo de México. Esos publicistas no conocen México, no han ido a las comunidades, no han hablado con la gente, les falta recorrer el país, conocerlo. México es un mosaico cultural. Son muchos Méxicos, ¿qué van a saber estos?", ha afirmado.

En cambio, el presidente se ha remontado a sus inicios en la lucha de izquierda y ha trazado cuál es el tipo de campaña que que le gustaría ver en los aspirantes a sucederlo. "Nosotros hacíamos trabajo casa por casa. Yo empecé subiéndome a los camiones y entregando volantes en Villahermosa en el 88 [después de la cuestionada elección que dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari]. Yo iba con un morral y unos volantes. Eran camiones urbanos. Y ahí hablaba yo", ha descrito. "Lo más eficaz es eso, ir casa por casa. Nosotros recomendábamos que quien aspiraba a ocupar un cargo, presidente municipal, diputado federal, tenía que visitar 200 casas, y lo que se les daba —porque no había dinero— era para los tenis, para un morral para los volantes y una gorrita. Y eso es muy efectivo, tocar la puerta, [...] se termina muy cansado, pero muy satisfecho, porque ahí es donde va uno estableciendo diálogo con la gente. Eso no lo hace nadie", ha añadido.

El presidente ha aprovechado su mañanera para criticar nuevamente a la senadora Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de Va por México, el bloque opositor del PAN, PRI y PRD. López Obrador ha ilustrado que, si las nuevas estrategias de publicidad funcionaran, las "campañas de aire", dijo, la candidatura de Gálvez "ya hubiese levantado". "Lincoln decía que al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. [Ellos] ya engañaron con campañas publicitarias, pero todo eso ya se agotó, ya no funciona. Ojalá y todos lo tomen en cuenta. Y además, el uso del dinero: de dónde, de parte de quién y a cambio de qué", ha planteado.