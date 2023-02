Urge INE a Segob publicar freno a funcionarios en elecciones

CIUDAD DE MÉXICO

El 23 de enero, el INE entregó un escrito a la Secretaría para pedirle nuevamente su publicación, requisito para que entre en vigor, pero no lo hizo, por lo que el pasado 20 de febrero se le insistió.

El Instituto elaboró dichos lineamientos por una orden del Tribunal electoral federal para evitar la injerencia o participación de servidores públicos, así como los denominados servidores de la nación en procesos electorales y el día de los comicios.

En ellos se establecen los límites de la propaganda gubernamental y personalizada, uso de programas sociales e informes de labores, como establece la Constitución, así como las conductas que deben evitar funcionarios, incluso en conferencias de prensa.

Por ejemplo, por primera vez ata de manos a los llamados servidores de la nación u operadores de programas sociales, a quienes se les prohíbe realizar actos que generen la percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o partido político, o a la continuidad de un gobierno.

Se establecen sanciones como perder el modo honesto de vivir, requisito de legibilidad de un candidato.

"Desde esta máxima autoridad a hacer un llamado a la Secretaría de Gobernación y concretamente a la Dirección involucrada, un exhorto para que se publique de inmediato", dijo.

"Vamos con retraso y esto puede afectar el debido cumplimiento y garantía de las condiciones de equidad en los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México que están en curso, y hasta el momento por esta razón no están vigentes".

Para no despertar suspicacias en "estos tiempos tan complejos", advirtió Córdova, la Secretaría, que está a cargo del DOF, debe cumplir a la brevedad.

"Entiendo que haya estrategias políticas de no publicar algo que debe publicarse para evitar su entrada en vigencia, pero me parece preocupante, lo digo con mucha franqueza, que esto todavía no se haya publicado después de más de dos meses, a pesar de las insistencias oficiales que este Instituto ha hecho", expresó.

"No quiero pensar honestamente que estas son las razones".

Córdova ordenó al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, informar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la negativa, y, de considerarlas, tome medidas de apremio.

"Confío mucho en que este llamado surtirá efecto, no quiero pensar que hay una intencionalidad política, y por lo tanto, la mejor manera de evitar esas suspicacias es que se acate esta solicitud", añadió.